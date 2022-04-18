Британская телекомпания посреди Кубка Англии включила в прямой трансляции мультфильм «Король Лев» – и 16 секунд крутила его вместо футбола

В соцсетях обсмеяли ситуацию именно с голом Лофтуса-Чика. Из популярного:

«15-секундный показ «Короля Льва» всегда был традицией. Уважайте магию Кубка Англии».

«Три года ожиданий его гола слегка испорчены переключением на «Короля Льва».

«ВАР проверил, что Симба был в офсайде».

В целом тон был больше негативным. Тем более что болельщики вспомнили и другие ошибки ITV. Например:

В 2009 году компания извинялась за оплошность во время показа матча 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Ливерпулем». «Эвертон» выбил соперника голом Дэна Гослинга на 118-й минуте.

Телетрансляция матча неожиданно прервалась на показ рекламы как раз на 118-й. Реклама шла полминуты. Когда матч вернулся в эфир, там были радующиеся игроки «Эвертона» – они только что забили гол, но мало кто увидел это по телевизору. На юге Великобритании показ прервался на рекламу, хотя на севере гол удалось застать в прямом эфире.