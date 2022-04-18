Британская телекомпания посреди Кубка Англии включила в прямой трансляции мультфильм «Король Лев» – и 16 секунд крутила его вместо футбола
«Челси» победил «Кристал Пэлас» в полуфинале Кубка Англии и вышел на «Ливерпуль». В Великобритании игру показывал телеканал ITV.
В середине второго тайма Рубен Лофтус-Чик забил гол. Шел повтор, затем реакция Томаса Тухеля. После этого зрители увидели кадры из мультфильма «Король Лев». Вместо футбола они на протяжении 16 секунд смотрели мультик.
Потом трансляция возобновилась.
В соцсетях обсмеяли ситуацию именно с голом Лофтуса-Чика. Из популярного:
- «15-секундный показ «Короля Льва» всегда был традицией. Уважайте магию Кубка Англии».
- «Три года ожиданий его гола слегка испорчены переключением на «Короля Льва».
- «ВАР проверил, что Симба был в офсайде».
В целом тон был больше негативным. Тем более что болельщики вспомнили и другие ошибки ITV. Например:
В 2009 году компания извинялась за оплошность во время показа матча 1/16 финала Кубка Англии между «Эвертоном» и «Ливерпулем». «Эвертон» выбил соперника голом Дэна Гослинга на 118-й минуте.
Телетрансляция матча неожиданно прервалась на показ рекламы как раз на 118-й. Реклама шла полминуты. Когда матч вернулся в эфир, там были радующиеся игроки «Эвертона» – они только что забили гол, но мало кто увидел это по телевизору. На юге Великобритании показ прервался на рекламу, хотя на севере гол удалось застать в прямом эфире.
Урок компания не усвоила и спустя год опозорилась куда больше. В первом матче ЧМ-2010 сборная Англии играла против США. Трансляция прервалась на четвертой минуте. 20 секунд рекламы, затем показ игры, где уже на первых кадрах обнимались английские игроки. Англия открыла счет на четвертой минуте, чего никто из ее болельщиков не увидел в прямом эфире.
Тот гол был для англичан едва ли не самым радостным за весь ЧМ – потом они не победили США, с большим трудом выиграли у Словении, а в плей-офф крупно уступили немцам на первой же стадии.
Позже тысячи просмотров набрал самодельный ролик с показом фильма во время гола англичан в финале ЧМ-1966 и возвратом к телекартинке с радующимися игроками.
Через год на 15 секунд был прерван матч «Лиона» и «Тоттенхэма» изображением клубного автобуса. Похоже, внезапное переключение трансляции на 15-20 секунд – частая история канала.
ITV – один из самых популярных телеканалов в Великобритании. Он показывает матчи чемпионатов мира и Европы, раньше транслировал Кубок Англии, возобновил его показ с этого сезона. Люди периодически жалуются, что реклама идет на нем во время гимнов. Кажется, нам это тоже что-то напоминает.
На этот раз голы из-за рекламы компания не пропустила, но переключение на мультфильм запомнилось – ведь трансляция опять прервана. Официальное объяснение было таким: «Проблема была связана с техническими системами, находящимися вне контроля ITV, пострадали и другие вещатели. Проблема была быстро устранена».