Николай Дроздов, которого вы не знали: ночевал с медведем в палатке, не ест мясо 50 лет, выпустил альбом каверов

20 июня Николаю Дроздову исполнилось 85 лет. Он хорошо известен, как ученый-зоолог и путешественник, на протяжении более 40 лет вел программу «В мире животных».

Есть и другие интересные подробности его жизни.

Дроздов – мастер по пошиву мужской верхней одежды

Он работал на швейной фабрике после ухода со второго курса биофака МГУ. Тогда большим достижением считался пятый разряд, а у Дроздова был седьмой (всего существовало восемь).

Он мог бы продолжить обучение у знаменитого закройщика в ателье, но планы были другими. Дроздов вернулся в МГУ. Хотя позже говорил, что работа на фабрике научила ответственности за свой труд.

Напился всего один раз в жизни, алкоголь не нужен

Дроздов вспоминал, что выпил много в 16 лет на Новый год в общежитии МГУ. Как оказалось, не зря: «Это было мерзкое состояние, я это запомнил на всю жизнь и никогда не повторял. До определенного момента мог пригубить разные легкие напитки, а потом решил, что лучше уж совсем не употреблять».

И еще одна цитата: «С алкоголем у нас дома строго, бутылок со спиртным нет даже в окрестностях. В моей семье все ведут здоровый образ жизни».