Николай Дроздов, которого вы не знали: ночевал с медведем в палатке, не ест мясо 50 лет, выпустил альбом каверов
20 июня Николаю Дроздову исполнилось 85 лет. Он хорошо известен, как ученый-зоолог и путешественник, на протяжении более 40 лет вел программу «В мире животных».
Есть и другие интересные подробности его жизни.
Дроздов – мастер по пошиву мужской верхней одежды
Он работал на швейной фабрике после ухода со второго курса биофака МГУ. Тогда большим достижением считался пятый разряд, а у Дроздова был седьмой (всего существовало восемь).
Он мог бы продолжить обучение у знаменитого закройщика в ателье, но планы были другими. Дроздов вернулся в МГУ. Хотя позже говорил, что работа на фабрике научила ответственности за свой труд.
Напился всего один раз в жизни, алкоголь не нужен
Дроздов вспоминал, что выпил много в 16 лет на Новый год в общежитии МГУ. Как оказалось, не зря: «Это было мерзкое состояние, я это запомнил на всю жизнь и никогда не повторял. До определенного момента мог пригубить разные легкие напитки, а потом решил, что лучше уж совсем не употреблять».
И еще одна цитата: «С алкоголем у нас дома строго, бутылок со спиртным нет даже в окрестностях. В моей семье все ведут здоровый образ жизни».
Вегетерианцем стал не их жалости к животным
Но при этом добавлял: «Когда я знаю, что ради моего обеда не убивают животных, то я спокоен». Не ест мясо уже давно – с 1975 года, когда съездил в Индию. Вот эти правила:
Мясо идет на пользу только тогда, когда человек растет. Осознать это помогла йоговская литература.
- Самые полезные продукты – овощи.
- Четкий режим сна – ложиться спать до 12 часов ночи и вставать до шести часов утра.
- Секрет сохранения молодости, что останавливает процесс старения: смеяться, петь и танцевать.
Со второй женой живет более 40 лет, встретил ее в доме, где жил сам
Дроздов дважды был женат. Между двумя браками было 20 лет одиночества. В 1975 году он познакомился с женщиной в лифте. Оказалось, между их квартирами было два этажа. Позже он просил помочь ее напечатать на машинке свою книгу. Они сблизились и очень скромно поженились – со стороны жениха и невесты было по двое друзей.
В чем секрет их отношений? «Мне нравится все, что есть в Татьяне, ей нравится все, что есть во мне, хотя мы друг другу далеко не соответствуем. У меня свои интересы, она их уважает, у нее — свои, я их уважаю. Мы помогаем друг другу, вместе воспитываем дочку и внуков, и все это нам доставляет большое удовольствие».
Обманул акулу на островах Фиджи, спал с медведем и мог потерять руку из-за змеи
Во время путешествия на острова Фиджи, Дроздов заметил плавник акулы, который направлялся в его сторону. Уплыть бы не получилось. Что делать? «Тогда я, помня, что у акул плохое зрение, лег крестом на поверхности воды и перестал шевелиться, чтобы движениями не привлекать ее внимания. Хищница поводила мордой туда-сюда, покружила да и уплыла».
Во время съемок «В мире животных» Дроздова укусила гадюка, но он не придал этому значения. Через три дня он приехал на съемку программы с Еленой Малышевой, а рука сильно опухла. Малышева испугалась: «У вас же началась гангрена. Вы что? Завтра у вас или руку отнимут, или вы сами концы отдадите!» Дроздова увезли в реанимацию. Под капельницей он пролежал месяц.
А однажды на Кавказе он почувствовал, что кто-то лег рядом в палатке ночью – на улице в это время шел град. После бури оказалось, что это был медведь – он потянулся и ушел обратно в лес.
Любит петь, выпустил диск с песнями
Название было оригинальным: «Вы слыхали, как поет Дроздов?» Альбом появился в 2005 году. Там восемь песен, четыре из которых – украинские.
Дроздов говорил: «Это тяжкий труд. Я отравил супруге все прошлое лето, потому что из студии приходил в два ночи!»
Называет себя советским человеком
Одна цитата: «Для меня деньги – не главное. Я человек из советского времени. Для меня важнее принципы, один из которых – неприлично говорить о деньгах, спрашивать о зарплате и приработках.
Со стороны можно подумать, что я старорежимный. Если женщина надевает пальто – подойду и помогу. Я и своим студентам намекаю: «Идите, подайте пальто девушке». А они на меня так удивленно смотрят. Только я помогу даме, как она уже возмущается: «Ладно, ладно, я сама». Вы что, товарищи? А как же вы молодежь воспитаете? С этим надо что-то делать. В таком случае, думаю, лучше быть старорежимным».