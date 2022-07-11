На ютубе спустя 20 000 часов прервался стрим Lofi Girl, который транслировал музыку 2 года без перерыва – кто эта героиня и чем она важна

Как появился канал Lofi Girl: ему уже семь лет, название было другим

Когда на ютубе появилась возможность вести собственные прямые эфиры практически всем пользователям, популярность набрало направление lo-fi хип-хоп. Одновременно с этим стали выходить музыкальные стримы для учебы, где просто идет музыка, под которую учащиеся готовятся к экзаменам и сессиям. Плюс стримов lo-fi был в том, что они фактически действовали вместе, помогая друг другу с аудиторией.

Известно сразу несколько историй, когда каналы со стримами набирали большую популярность. Но самым популярным стал Chilled Cow. Что про него известно:

🎼 В марте 2015 года его создал студент Дмитрий, который жил в Париже.

🎼 Канал транслировал расслабляющую музыку в стиле lo-fi.

🎼 В 2021-м он сменил название на Lofi Girl, так как узнаваемым лицом канала стало изображение учащейся девушки на экране во время музыки.

🎼 В ноябре 2021-го канал набрал миллиард просмотров.

🎼 В феврале 2022 года он достиг рубежа в десять миллионов подписчиков.