На ютубе спустя 20 000 часов прервался стрим Lofi Girl, который транслировал музыку 2 года без перерыва – кто эта героиня и чем она важна
10 июля 2022 года загрустили десять миллионов подписчиков ютуб-канала Lofi Girl. Прервался музыкальный стрим, который непрерывно вещал более 20 тысяч часов. Он не останавливался с февраля 2020 года. Слушать Lofi Girl и традиционный стрим на следующий день уже не вышло.
Теперь канал выглядит так:
Как появился канал Lofi Girl: ему уже семь лет, название было другим
Когда на ютубе появилась возможность вести собственные прямые эфиры практически всем пользователям, популярность набрало направление lo-fi хип-хоп. Одновременно с этим стали выходить музыкальные стримы для учебы, где просто идет музыка, под которую учащиеся готовятся к экзаменам и сессиям. Плюс стримов lo-fi был в том, что они фактически действовали вместе, помогая друг другу с аудиторией.
Известно сразу несколько историй, когда каналы со стримами набирали большую популярность. Но самым популярным стал Chilled Cow. Что про него известно:
🎼 В марте 2015 года его создал студент Дмитрий, который жил в Париже.
🎼 Канал транслировал расслабляющую музыку в стиле lo-fi.
🎼 В 2021-м он сменил название на Lofi Girl, так как узнаваемым лицом канала стало изображение учащейся девушки на экране во время музыки.
🎼 В ноябре 2021-го канал набрал миллиард просмотров.
🎼 В феврале 2022 года он достиг рубежа в десять миллионов подписчиков.
Стримы на канале Lofi Girl прерывались по разным причинам
Да, так было несколько раз.
📵 В 2017 году он был запущен в феврале, но остановился в период с июля по октябрь. Это произошло из-за использования кадров персонажа из мультфильма «Шепот сердца».
📵 В феврале 2020-го стрим остановился. Ютуб объяснил это нарушением авторских прав. К тому времени у канала было уже 4,5 млн подписчиков, трансляция шла 548 дней без перерыва – 13165 часов. Позже ютуб извинился и восстановил канал.
📵 Трансляция была запущена снова. Следующий раз она остановилась 10 июля 2022-го. Собственный рекорд был уже давно обновлен: стрим шел больше 20 тысяч часов или около 2,5 лет. К этому времени у канала набралось 10,7 млн подписчиков.
Что за девушка стала символом канала Lofi Girl, кто с ней рядом, что за город из окна
Изначально как раз использовался персонаж из «Шепота сердца», но после запрета из-за авторских прав канал завел своего собственного узнаваемого героя.
🖼️ Она получила незамысловатое имя Lofi Girl, а нарисовал ее родившийся в Колумбии художник Хуан Мачадо.
🖼️️️ Изначально планировалось, что в анимации девушка что-то пишет, затем откидывается на стуле, смотрит в другую сторону, затем возвращается в исходное положение.
🖼️️️ Но анимация стала другой: она пишет, переворачивает страницы, иногда смотрит в окно.
🖼️️️ Также были добавлены детали – смена дня и ночи, очертания города, подоконник и рыжий кот на нем.
🖼️️️ Вид из окна – на исторический центр Лиона. Там пять лет прожил Мачадо, рисовавший девушку.
🖼️️️ Многие каналы с похожей музыкой стали копировать идею, создавать своих подобных персонажей. Заразился даже Уилл Смит. Понятно, на кого ориентировался:
Истории вокруг Lofi Girl: поддержка депрессующим, коллекция игрушек
🔔 Образ был использован для акции: на канале College Music героиня заплакала, а затем сделала попытку суицида. В титрах было написано, что в жизни бывают сложности, но тяжелые эмоции, в конце концов, уходят. Навеяно это было обсуждением в чате, где пользователи писали о депрессиях.
🔔 На реддите был тред, где девушку перерисовали под разные страны. Не только Европы – всего мира. Была и подборка картинок.
🔔 Компания Tou Tooth выпустила серию игрушек со Lofi Girl. Стоимость на сайте производителя – $120.
🔔 В американском мультсериале «Вселенная Стивена: Будущее» одна из героинь учится в той же позе, что и Lofi Girl.
Что будет дальше с Lofi Girl
Пока неизвестно. Трансляция закончилась.
Но в комментариях очень много слов поддержки, а в твиттере запущен хэштег #BringBackLofiGirl. Вероятно, позже отреагирует и ютуб.