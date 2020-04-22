«Кристал Пэлас» назвал себя старейшим профессиональным клубом мира. Все доказательства – в исследовании из книги

Изначально старейшим профессиональным клубом считался «Шеффилд». Он основан в 1857 году. Но кризис добрался до «Шеффилда», и он стал любительской командой. Поэтому статус старейшего профессионала принял «Ноттс Каунти» (дата основания – ноябрь-1862).

Некоторое время с этим никто не спорил. Но «Кристал Пэлас», опираясь на исследование журналиста Питера Мэннинга, потребовал присвоить звание себе.

Для начала: Мэннинг – британский автор, написавший несколько книг на футбольные темы. Одной из последних его работ было исследование по истории «Кристал Пэлас». В процессе написания Мэннинг наткнулся на клубную кружку, посвященную сезону-1873/74, и раскрутил важную для команды тему: «Кристал Пэлас» основан не в 1905 году (как долгое время утверждал сам клуб), а значительно раньше.