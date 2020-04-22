«Кристал Пэлас» назвал себя старейшим профессиональным клубом мира. Все доказательства – в исследовании из книги
Изначально старейшим профессиональным клубом считался «Шеффилд». Он основан в 1857 году. Но кризис добрался до «Шеффилда», и он стал любительской командой. Поэтому статус старейшего профессионала принял «Ноттс Каунти» (дата основания – ноябрь-1862).
Некоторое время с этим никто не спорил. Но «Кристал Пэлас», опираясь на исследование журналиста Питера Мэннинга, потребовал присвоить звание себе.
Для начала: Мэннинг – британский автор, написавший несколько книг на футбольные темы. Одной из последних его работ было исследование по истории «Кристал Пэлас». В процессе написания Мэннинг наткнулся на клубную кружку, посвященную сезону-1873/74, и раскрутил важную для команды тему: «Кристал Пэлас» основан не в 1905 году (как долгое время утверждал сам клуб), а значительно раньше.
«Пэлас» потребовали называть себя старейшим профессиональным клубом и полностью опираются на исследование Мэннинга, аргументируя эту позицию:
1. История сообщества начинается с открытия чугунолитейного завода в 1852 году. В 1857-м создана заводская команда по крикету. В 1861-м – футбольная. Правда, традиционными цветами первой команды «Кристал Пэлас» были белый и синий (а не красный и синий, как сейчас).
2. «Ноттс Каунти» создали в ноябре-1862. «Кристал Пэлас» пишет, что первый матч клуб сыграл в марте того же года – против команды «Форрест». На сайте «Пэлас» даже есть составы на тот матч.
3. «Кристал Пэлас» отправил трех игроков на первый официальный правительственный матч (состоялся в 1864 году), в котором парламентская команда играла против команды секретариата. Этот факт не говорит о том, что «Кристал Пэлас» моложе «Ноттс Каунти», но опровергает теорию об основании «Кристал Пэлас» в 1905 году.
4. Еще один момент в пользу раннего основания «Кристал Пэлас» – его капитан Дуглас Олпорт был сооснователем Кубка Англии в 1871-м. Плюс прототип современного «Кристал Пэлас» играл в Кубке-Англии-1871/72, откуда вылетел в первом раунде.
В 1875 году «Кристал Пэлас» прервал свое существование на 20 лет. Лишь в 1895 году клуб стал участником Южной лиги (современная любительская лига). Через 10 лет он вернул себе профессиональный статус – этот год много лет и считали годом основания «Кристал Пэлас».
Слова председателя совета директоров «Кристал Пэлас» Стива Пэриша:
«Я хотел бы, чтобы нас считали старейшим клубом Футбольной Лиги. У нас есть все доказательства для этого. Наш клуб родился не в прошлом веке, а в Викторианскую эпоху в Англии. Я благодарю мистера Мэннинга за его работу».
На официальном сайте «Кристал Пэлас» даже выпустил небольшой фильм о своей истории.