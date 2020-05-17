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Боец UFC после смерти дочери поборол алкоголизм, вернулся и проиграл. Соперник утешал его и предложил тренироваться вместе
На UFC Fight Night 172 сошлись два тяжеловеса – Алистер Оверим и Уолт Харрис. Победил Оверим, но для него это был очень тяжелый поединок.
Еще в первом раунде Харрис мощно пробил Овериму – но тот выдержал серию атак, поднялся. У нас нет прав на публикацию неофициальных видео, поэтому эпизод вы можете посмотреть, кликнув по ссылке.
Дальше Оверим собрался, пропустил хайкик, но повалил Оверима. Во втором раунде Оверим сначала уложил Харриса, а потом действовал на добивании – рефери на этом остановил бой.
После поединка проигравший Харрис расплакался – Оверим подошел к нему, утешал и даже предложил тренироваться вместе.
Харрис после боя выдал эмоциональную пресс-конференцию: «Спасибо моим людям, извините, я не смог сегодня победить. Спасибо моим болельщикам, которые смотрели бой дома. Извините за поражение. Я вернусь сильнее, обещаю вам. Дома я восстановлюсь эмоционально и физически».
Осенью Харрис потерял дочь. Он чуть не спился, думал об уходе из UFC, но собрался
19-летняя дочь Уолта Харриса Аня Бланшар пропала в конце октября. В поиске участвовали даже губернатор Алабамы (назначил вознаграждение в 5 тысяч долларов за любую информацию об Ане) и Дэйна Уайт (его вознаграждение – 25 тысяч долларов). Анонимные доброжелатели также скидывали деньги на поиски девушки.
Полиция задержала 29-летнего Ибрагима Язида (ранее он уже был судим). В день, когда пропала Аня Бланшар, Язид был с ней в одном магазине. Спустя месяц после пропажи девушки полиция обнаружила ее тело. Вскрытие показало, что она умерла от огнестрельного ранения. Прокурор округа Макрон Ли Брэндон Хьюз, занимавшийся этим делом, пообещал, что добьется смертной казни для Язида.
Сам Харрис говорил:
«Я хотел перепрыгнуть через заграждение и убить его. Он отнял мое счастье. Мне понадобилась вся воля и все терпение, чтобы не сделать это. Я сдержался ради моей дочери».
Позже Харрис говорил, что из-за этого случая он начал спиваться, что он больше не хотел жить, не хотел драться, что потерял всякую мотивацию. Но сначала ему приснился сон, в котором к нему пришла дочь и сказала: «Папа, у меня все хорошо. Я очень хочу, чтобы ты вернулся. Это то, ради чего мы с мамой многим пожертвовали. Это то, ради чего ты боролся. Я расстроюсь, если ты перестанешь сражаться». Потом жена Харриса предложила ему вернуться в зал и начать тренировки. Это окончательно вернуло Харриса к жизни.
Перед боем с Оверимом Харрис говорил:
«Я прошел темный период своей жизни. Я отвернулся от нормального пути – от роли отца и нормального человека, к которой я всегда стремился. С того момента, когда я решил вернуться, у меня снова была цель. Сейчас я настроен на возвращение. А моя маленькая малышка всегда со мной».
Поражение от Оверима не сломило Харриса. В инстаграме он пообещал, что станет сильнее:
«Я бы хотел бы поблагодарить Алистера Оверима за то, что он разделил со мной октагон. Сегодня был не мой вечер, но я верю, что вернусь и стану сильнее. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку! Не могу выразить словами, насколько это важно. Мы учимся и становимся лучше. Малышка...папочка любит тебя и обещает бороться дальше».
Овериму уже 40: он думает о завершении карьеры, но все еще нацеливается на титул
Во время первой встречи Оверим и Харрис не провоцировали друг друга. Они, наоборот, поулыбались и пожали руки.
В инстаграме их совместную фотографию Оверим подписал фразой «Ничего, кроме уважения».
Алистер Оверим – боец UFC с 9-летним стажем. За всю карьеру в смешанных единоборствах он прошел от полутяжелого веса до супертяжелого. Сам Оверим говорил об этом так: «Я чувствовал, что в супертяжелом весе у меня больше перспектив. У меня есть небольшая склонность к полноте, поэтому с набором веса не было никаких проблем. Гораздо сложнее потом было набирать мышечную массу, но я вроде как справился».
Сейчас Овериму 40. Он побил Харриса в свой день рождения (милое видео, на котором его команда поет праздничную песню – по ссылке), у него нет чемпионского титула, но он до сих пор мечтает о нем. Об этом Оверим сказал сразу после боя с Харрисом:
«Я все еще думаю о титуле. Еще я хочу сказать, что совсем скоро завершу карьеру. Поэтому сейчас я думаю о двух вещах: устроить еще один заход к титульному бою и завершить карьеру».