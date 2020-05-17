Боец UFC после смерти дочери поборол алкоголизм, вернулся и проиграл. Соперник утешал его и предложил тренироваться вместе

Полиция задержала 29-летнего Ибрагима Язида (ранее он уже был судим). В день, когда пропала Аня Бланшар, Язид был с ней в одном магазине. Спустя месяц после пропажи девушки полиция обнаружила ее тело. Вскрытие показало, что она умерла от огнестрельного ранения. Прокурор округа Макрон Ли Брэндон Хьюз, занимавшийся этим делом, пообещал, что добьется смертной казни для Язида.

Сам Харрис говорил:

«Я хотел перепрыгнуть через заграждение и убить его. Он отнял мое счастье. Мне понадобилась вся воля и все терпение, чтобы не сделать это. Я сдержался ради моей дочери».

Позже Харрис говорил, что из-за этого случая он начал спиваться, что он больше не хотел жить, не хотел драться, что потерял всякую мотивацию. Но сначала ему приснился сон, в котором к нему пришла дочь и сказала: «Папа, у меня все хорошо. Я очень хочу, чтобы ты вернулся. Это то, ради чего мы с мамой многим пожертвовали. Это то, ради чего ты боролся. Я расстроюсь, если ты перестанешь сражаться». Потом жена Харриса предложила ему вернуться в зал и начать тренировки. Это окончательно вернуло Харриса к жизни.

Перед боем с Оверимом Харрис говорил:

«Я прошел темный период своей жизни. Я отвернулся от нормального пути – от роли отца и нормального человека, к которой я всегда стремился. С того момента, когда я решил вернуться, у меня снова была цель. Сейчас я настроен на возвращение. А моя маленькая малышка всегда со мной».

Поражение от Оверима не сломило Харриса. В инстаграме он пообещал, что станет сильнее: