Алистар Оверим

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Волков нокаутировал Оверима 🥊
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Сколько Волков заработал за бой с Оверимом
#Александр Волков
Боец UFC после смерти дочери поборол алкоголизм, вернулся и проиграл. Соперник утешал его и предложил тренироваться вместе
#UFC
Бойцу UFC выбили часть губы. Даже в таком виде он улыбался и шутил
#Алистар Оверим
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