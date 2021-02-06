Во сколько начало боя Волков – Оверим

Бой Александра Волкова и Алистара Оверима – главный на турнире серии UFC Fight Night. Он пройдет 7 февраля в Лас-Вегасе.

По турниру известны такие временные рамки для России. Время – по Москве:

Прелимы – 01:00

Основной кард – 04:00

Трансляция в России начнется примерно в 05:00 по московскому времени и закончится в 07:00. Старт боя Волкова и Оверима ожидается в этом промежутке.

Оверим писал в твиттере, что этот бой станет для него одним из последних в UFC. Овериму 40 лет, всего за карьеру в MMA он дрался 66 раз.

Волков выиграл три из последних пяти боев. В 2020 году он сначала проиграл единогласным решением Кертису Блейдсу, потом – победил техническим нокаутом Уолта Харриса.

Где смотреть бой Волков – Оверим

Прогноз на бой Волков – Оверим