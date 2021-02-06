Волков – Оверим
UFC Fight Night
UFC
MMA
Александр Волков
Алистар Оверим
Поделиться:
Комментарии:
0
#Волков – Оверим #Александр Волков #MMA #UFC #Алистар Оверим #UFC Fight Night

Во сколько начало боя Волков – Оверим

06 февраля, 20:20

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бой Александра Волкова и Алистара Оверима – главный на турнире серии UFC Fight Night. Он пройдет 7 февраля в Лас-Вегасе.

По турниру известны такие временные рамки для России. Время – по Москве:

  • Прелимы – 01:00
  • Основной кард – 04:00

Трансляция в России начнется примерно в 05:00 по московскому времени и закончится в 07:00. Старт боя Волкова и Оверима ожидается в этом промежутке.

Оверим писал в твиттере, что этот бой станет для него одним из последних в UFC. Овериму 40 лет, всего за карьеру в MMA он дрался 66 раз.

Волков выиграл три из последних пяти боев. В 2020 году он сначала проиграл единогласным решением Кертису Блейдсу, потом – победил техническим нокаутом Уолта Харриса.

Где смотреть бой Волков – Оверим

Прогноз на бой Волков – Оверим

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Бойцу UFC выбили часть губы. Даже в таком виде он улыбался и шутил
👹 Волков набил тату на всю спину. На создание ушло 55 часов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Волков – Оверим
#Александр Волков
#MMA
#UFC
#Алистар Оверим
#UFC Fight Night