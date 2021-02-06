Волков – Оверим
UFC Fight Night
UFC
MMA
Александр Волков
Алистар Оверим
Во сколько начало боя Волков – Оверим
06 февраля, 20:20
Бой Александра Волкова и Алистара Оверима – главный на турнире серии UFC Fight Night. Он пройдет 7 февраля в Лас-Вегасе.
По турниру известны такие временные рамки для России. Время – по Москве:
- Прелимы – 01:00
- Основной кард – 04:00
Трансляция в России начнется примерно в 05:00 по московскому времени и закончится в 07:00. Старт боя Волкова и Оверима ожидается в этом промежутке.
Оверим писал в твиттере, что этот бой станет для него одним из последних в UFC. Овериму 40 лет, всего за карьеру в MMA он дрался 66 раз.
Волков выиграл три из последних пяти боев. В 2020 году он сначала проиграл единогласным решением Кертису Блейдсу, потом – победил техническим нокаутом Уолта Харриса.
Где смотреть бой Волков – Оверим
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые