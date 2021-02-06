Где смотреть бой Волков – Оверим

Александр Волков и Алистар Оверим проведут бой на турнире серии UFC Fight Night. Основной кард стартует 7 февраля в 04:00 по московскому времени. Бой Волкова и Оверима возглавляет турнир.

РЕН ТВ получил эксклюзивные права на трансляцию в России. Она начнется 7 февраля в 04:50 по московскому времени.

Бои основного карда можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass. Месячная подписка стоит 399 рублей. Можно оформить подписку на полгода и год.

Александр Волков – боец из России. Ему 32 года. За карьеру он провел 40 боев: 32 раза победил, восемь – проиграл. 24 октября 2020-го Волков победил Уолта Харриса техническим нокаутом.

40-летний Алистар Оверим идет в UFC на серии из двух побед. Всего из последних пяти боев он выиграл четыре. Последний поединок Оверим тоже завершил победой техническим нокаутом.

Во сколько начало боя Волков – Оверим

Прогноз на бой Волков – Оверим