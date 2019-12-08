Бойцу UFC выбили часть губы. Даже в таком виде он улыбался и шутил
В Вашингтоне проходил турнир UFC, где основным событием был поединок Алистера Оверима и Жаирзиньо Розенструйка. Весь поединок доминировал Оверим, а в конце пятого раунда его неожиданно отправили в нокаут. До конца боя на тот момент оставалось несколько секунд. Оверим встал, но судья продолжать уже не разрешил.
По этому описанию можно подумать, что это был обычный поединок с непредсказуемым исходом. Нет, интереснее остального здесь один из ударов Розенструйка. Он попал так точно и сильно, что у Оверима откололась часть губы. Сам Оверим теперь репостит в инстаграме фотографии своей улыбки – ее он исполнил через пару секунд после такого удара.
Почти сразу после боя Оверим рассказал о своем состоянии в твиттере: «Губу зашивают. Сейчас она выглядит не очень сексуально. Остановка была преждевременной, если мое мнение вам интересно. Но все равно надеюсь, что бой вам понравился». Дэйна Уайт уже вкинул в инстаграм сразу две фотографии губы Оверима. Если нужен крупный план – вот: