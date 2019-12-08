Бойцу UFC выбили часть губы. Даже в таком виде он улыбался и шутил

В Вашингтоне проходил турнир UFC, где основным событием был поединок Алистера Оверима и Жаирзиньо Розенструйка. Весь поединок доминировал Оверим, а в конце пятого раунда его неожиданно отправили в нокаут. До конца боя на тот момент оставалось несколько секунд. Оверим встал, но судья продолжать уже не разрешил.

По этому описанию можно подумать, что это был обычный поединок с непредсказуемым исходом. Нет, интереснее остального здесь один из ударов Розенструйка. Он попал так точно и сильно, что у Оверима откололась часть губы. Сам Оверим теперь репостит в инстаграме фотографии своей улыбки – ее он исполнил через пару секунд после такого удара.