Алистер Оверим
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Жаирзиньо Розенструйк
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#Алистер Оверим #UFC #MMA #Жаирзиньо Розенструйк

Бойцу UFC выбили часть губы. Даже в таком виде он улыбался и шутил

08 декабря 2019, 14:40
Александр Плеханов

Обычно Алистер Оверим выглядит так. Предупреждаем: дальше вы его таким не увидите.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Вашингтоне проходил турнир UFC, где основным событием был поединок Алистера Оверима и Жаирзиньо Розенструйка. Весь поединок доминировал Оверим, а в конце пятого раунда его неожиданно отправили в нокаут. До конца боя на тот момент оставалось несколько секунд. Оверим встал, но судья продолжать уже не разрешил.

По этому описанию можно подумать, что это был обычный поединок с непредсказуемым исходом. Нет, интереснее остального здесь один из ударов Розенструйка. Он попал так точно и сильно, что у Оверима откололась часть губы. Сам Оверим теперь репостит в инстаграме фотографии своей улыбки – ее он исполнил через пару секунд после такого удара.

Инстаграм Алистера Оверима

Почти сразу после боя Оверим рассказал о своем состоянии в твиттере: «Губу зашивают. Сейчас она выглядит не очень сексуально. Остановка была преждевременной, если мое мнение вам интересно. Но все равно надеюсь, что бой вам понравился». Дэйна Уайт уже вкинул в инстаграм сразу две фотографии губы Оверима. Если нужен крупный план – вот:

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