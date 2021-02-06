Волков – Оверим
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Александр Волков
Алистар Оверим
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Прогноз на бой Волков – Оверим

06 февраля, 20:20

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Волков и Алистар Оверим встретятся в главном бою на турнире серии UFC Fight Night. Основной кард стартует в 04:00 по московскому времени.

Букмекеры дают такие расклады:

  • Победа Волкова – 1,53
  • Победа Оверима – 2,51

В интервью перед боем Волков говорил «СЭ», что знает слабые стороны Оверима: «Он не любит безвыходные ситуации, не любит, когда его поджимают спиной к сетке, когда он где-то внизу и не может выбраться. Моменты, где он не видит четкого выхода для себя – вот это для него сложно».

Оверим считает, что все не так однозначно: «Я думаю, что драться со мной сейчас опаснее всего. Я нахожусь на пике своих результатов. Очень взволнован и вдохновлен тем, что сейчас происходит бой. Время для меня идеальное, это так».

Оверим выиграл четыре из пяти последних боев в UFC, Волков – три. Боец Александр Шлеменко считает, что Волков – фаворит. Причина: «Александру довольно хорошо удается справляться с ударниками».

Во сколько начало боя Волков – Оверим

Где смотреть бой Волков – Оверим

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