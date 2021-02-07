Сколько Волков заработал за бой с Оверимом
Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима в бою на турнире UFC Fight Night. Это был главный бой турнира, который закончился уже во втором раунде. Оверим упал после двух ударов Волкова. Тот позже подошел и сел рядом. В инстаграме Волков объяснял, что Оверим – один из бойцов, на боях которых он рос.
UFC выписал Волкову бонус за лучшее выступление вечера. Он составляет 50 тысяч долларов. Сайт thesportsdaily.com подсчитывает доходы за каждый бой в карьере Волкова. Всего он заработал 225 тысяч долларов за поединок с Оверимом. По 85 тысяч долларов Волков получил за выход на бой и за победу, 50 – бонус от UFC, 5 – еще одна поощрительная выплата.
Это самый высокий гонорар в карьере Волкова. До этого рекордом был заработок за бой с Вердумом в марте 2018-го. Тогда Волков получил 194 тысячи долларов. Тот гонорар сложился по такой же схеме, но плата от UFC за победу и выход оказалась меньше. Волков нокаутировал Вердума в четвертом раунде. Потом он провел еще пять боев – три выиграл.
В интервью Sport24 Волков прокомментировал получение бонуса от UFC. Он узнал об этом от менеджера, когда ехал в больницу (у Волкова повреждена нога). Тратить будет на семью и тренировочный процесс перед новым боем: «Бонус – это здорово, но я нахожусь здесь не ради этого, а для того, чтобы двигаться к поясу. 50 тысяч – приятно».
Сумма в 225 тысяч долларов может быть не рекордом по заработку Волкова. Все зависит от других бонусов UFC – за трансляции. Сейчас Дэйна Уайт борется с пиратскими трансляциями ивентов: за это теперь предусмотрен суд с реальным сроком. Цена за платные трансляции выросла, бонусы для бойцов – тоже. Обычно они не раскрываются и выплачиваются позже.
«Матч ТВ» переводит доллары в рубли и пишет, что заработок Волкова – 16,5 миллиона. Сразу после поединка с Оверимом Волков сказал, что его следующая цель – бой за чемпионский бояс. Обычно в таких боях гонорары исчисляются уже миллионами долларов, но все опять зависит от платных трансляций.