Сколько Волков заработал за бой с Оверимом

Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима в бою на турнире UFC Fight Night. Это был главный бой турнира, который закончился уже во втором раунде. Оверим упал после двух ударов Волкова. Тот позже подошел и сел рядом. В инстаграме Волков объяснял, что Оверим – один из бойцов, на боях которых он рос.

UFC выписал Волкову бонус за лучшее выступление вечера. Он составляет 50 тысяч долларов. Сайт thesportsdaily.com подсчитывает доходы за каждый бой в карьере Волкова. Всего он заработал 225 тысяч долларов за поединок с Оверимом. По 85 тысяч долларов Волков получил за выход на бой и за победу, 50 – бонус от UFC, 5 – еще одна поощрительная выплата.

Это самый высокий гонорар в карьере Волкова. До этого рекордом был заработок за бой с Вердумом в марте 2018-го. Тогда Волков получил 194 тысячи долларов. Тот гонорар сложился по такой же схеме, но плата от UFC за победу и выход оказалась меньше. Волков нокаутировал Вердума в четвертом раунде. Потом он провел еще пять боев – три выиграл.

Волков нокаутировал Оверима