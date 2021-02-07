Волков нокаутировал Оверима 🥊

Александр Волков победил Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night. Это был главный бой вечера.

Все закончилось во втором раунде. Потом Волков рассказал, что много работал над ударной техникой: «Почувствовал, что смогу финишировать Оверима».

Волкову 32 года. Это его вторая победа подряд на турнирах UFC. Волков получил денежный бонус от UFC за лучшее выступление вечера.

Когда бой закончился, Волков сел рядом с Оверимом. В инстаграме он написал: «Алистар – один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу».