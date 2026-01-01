Алистар Оверим

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Сколько Волков заработал за бой с Оверимом
#Александр Волков
Боец UFC после смерти дочери поборол алкоголизм, вернулся и проиграл. Соперник утешал его и предложил тренироваться вместе
#UFC
Бойцу UFC выбили часть губы. Даже в таком виде он улыбался и шутил
#Алистар Оверим