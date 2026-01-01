Уолт Харрис

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MMA
Волков выиграл у Харриса в день рождения
#Александр Волков
MMA
Волков подерется с Харрисом на UFC 254
#Александр Волков
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Боец UFC после смерти дочери поборол алкоголизм, вернулся и проиграл. Соперник утешал его и предложил тренироваться вместе
#UFC
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