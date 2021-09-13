«Рома» поддерживает жителей Афганистана: разместила на форме наклейку и отдаст эти майки аукциону для помощи беженцам

С середины августа власть в Афганистане перешла движению «Талибан» [запрещенная на территории РФ организация]. С тех пор положение внутри страны ухудшается. Многие жители покидают страну. 13 сентября Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди сказал:

«Ситуация драматическая​​​. Три с половиной миллиона человек оказались в роли внутренне перемещенных лиц. Несколько сотен тысяч - буквально в последнее время. И я боюсь, что коллапс экономики и услуг, в сочетании со вспышками насилия и напряженности могут привести к более широкомасштабному перемещению, как внутри страны, так и за ее пределами».

Первым большим клубом, обратившим внимание на проблемы афганских беженцев, была «Рома». Видели форму, в которой «Рома» играла в последнем туре против «Сассуоло»? На левых рукавах у всех игроков была нашивка – UNHCR Agenzia ONU per i Rifugiati (Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев). Благотворительный фонд «Ромы» Roma Cares поддержал эту инициативу в связь 70-летней годовщиной Женевской конвенции о беженцах.