Рома
Серия А
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#Рома #Серия А

«Рома» поддерживает жителей Афганистана: разместила на форме наклейку и отдаст эти майки аукциону для помощи беженцам

2 часа назад

официальный сайт «Ромы»

С середины августа власть в Афганистане перешла движению «Талибан» [запрещенная на территории РФ организация]. С тех пор положение внутри страны ухудшается. Многие жители покидают страну. 13 сентября Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди сказал:

«Ситуация драматическая​​​. Три с половиной миллиона человек оказались в роли внутренне перемещенных лиц. Несколько сотен тысяч - буквально в последнее время. И я боюсь, что коллапс экономики и услуг, в сочетании со вспышками насилия и напряженности могут привести к более широкомасштабному перемещению, как внутри страны, так и за ее пределами».

Первым большим клубом, обратившим внимание на проблемы афганских беженцев, была «Рома». Видели форму, в которой «Рома» играла в последнем туре против «Сассуоло»? На левых рукавах у всех игроков была нашивка – UNHCR Agenzia ONU per i Rifugiati (Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев). Благотворительный фонд «Ромы» Roma Cares поддержал эту инициативу в связь 70-летней годовщиной Женевской конвенции о беженцах.

официальный сайт «Ромы»

Как клуб поддержит беженцев? И почему именно беженцев Афганистана:

  • На официальном сайте «Ромы» сказано: «Рома» станет первым футбольным клубом, который реализует совместную инициативу с УВКБ ООН по оказанию помощи народу Афганистана: поддерживая детей, женщин и мужчин, которые в настоящее время переживают тяжелый период в стране и гуманитарный кризис».
  • «Рома» планирует продать все майки игроков с нашивками ООН на аукционе, а вырученные средства передать организации – она направит деньги нуждающимся в Афганистан.
  • «Рома» отмечает, что с радостью поддерживает эту инициативу, поскольку давно сотрудничает с Афганистаном: «Только в этом году мы помогли более 240 тысячам человек».
  • Также «Рома» назвала срок сотрудничества с Афганистаном – 40 лет.
  • Еще «Рома» открыла на официальном сайте раздел, где каждый желающий может пожертвовать деньги.
  • Также «Рома» в ближайшее время предложит помощь всем беженцам, прибывшим из Афганистана в Италию.

Так смотрелась «Рома» в майках с этими патчами.

Keystone Press Agency/Global Look Press

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