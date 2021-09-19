Лучший гол выходных. Лидер «Ромы» волшебно замкнул прострел пяткой ✨

Все лето инсайдеры писали, что Пеллегрини уйдет из «Ромы» (его контракт закончится в 2022 году). Обычно шла речь о трансфере в «Барселону», но Пеллегрини остался. Возможно, благодаря приходу в команду Жозе Моуриньо:

«Доверие Моуринью значит для меня очень много. Могу только поблагодарить его за то, что он сделал. Я ему многим обязан. Но это только начало. Он должен продолжать заставлять всех нас расти.

В этом году в команде есть что-то особенное, мы должны получать от этого как можно больше удовольствия, чтобы завершить наш рост, который не должен заканчиваться».

Журналист Фабрицио Романо писал 17 сентября, что Пеллегрини получил от «Ромы» новое предложение по пятилетнему контракту. Моуринью говорит, что Пеллегрини должен его скоро подписать.

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