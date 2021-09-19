Лучший гол выходных. Лидер «Ромы» волшебно замкнул прострел пяткой ✨
В матче «Вероны» и «Ромы» первый гол забил Лоренцо Пеллегрини – и он прекрасен. Сходу, пяткой, в ближний угол, в ливень – вау-вау!
Но «Роме» это не помогло. В итоге она проиграла 2:3. Впервые Моуриньо проиграл в этом сезоне Серии А.
Этот гол напомнил гол Карима Бензема «Барселоне».
Пеллегрини – один из лидеров «Ромы». Выходит во всех матчах сезона, статистика во всех турнирах – 3+2.
В четверг Пеллегрини сделал дубль в Лиге конференций в ворота ЦСКА из Софии.
Все лето инсайдеры писали, что Пеллегрини уйдет из «Ромы» (его контракт закончится в 2022 году). Обычно шла речь о трансфере в «Барселону», но Пеллегрини остался. Возможно, благодаря приходу в команду Жозе Моуриньо:
«Доверие Моуринью значит для меня очень много. Могу только поблагодарить его за то, что он сделал. Я ему многим обязан. Но это только начало. Он должен продолжать заставлять всех нас расти.
В этом году в команде есть что-то особенное, мы должны получать от этого как можно больше удовольствия, чтобы завершить наш рост, который не должен заканчиваться».
Журналист Фабрицио Романо писал 17 сентября, что Пеллегрини получил от «Ромы» новое предложение по пятилетнему контракту. Моуринью говорит, что Пеллегрини должен его скоро подписать.
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