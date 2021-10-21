Сенсация недели: норвежский клуб хлопнул «Рому» Моуринью 6:1. Играли за Полярным кругом, на воротах россиянин
Возможно, самый неожиданный результат этой еврокубковой недели – поражение «Ромы» от норвежского «Буде-Глимта». «Рома» приехала в норвежский город Буде и слетела со счетом 6:1.
Небольшие фактики вокруг счета:
- Это был 1008-й матч в карьере Жозе Моуринью.
- Впервые команда Моуринью пропустила шесть мячей.
- Еще четыре года назад «Буде» играл во втором норвежском дивизионе. Теперь громит «Рому».
А вот истории:
🆙 Как клуб так резко спрогрессировал от участника второго дивизиона до чемпиона? В 2017-м руководство подтянуло дополнительные инвестиции, поставило как ориентир развитие академии и привлечение недорогих, но качественных легионеров. Так и вышли на новый уровень.
🔥 В городе проживают 60 тысяч человек. Так они праздновали чемпионство любимого клуба в 2020-м.
🌍 Игра проходила в городе Буде. Он расположен севернее полярного круга. Расстояние – около 80 км. Президент «Буде» Хеге Ингебритсен перед стартом сезона сказал: «Мы – самая удивительная команда Лиги конференций в географическом плане. Мы – олицетворение севера. На самом деле у нас тут действительно классно. Приглашаем всех сюда на предсезонные сборы».
🪥 У фанатов этого клуба есть традиция – они размахивают зубной щеткой. Об этом мы подробно писали здесь:
Фанаты заполярного клуба в Норвегии размахивают огромной зубной щеткой. Традиции уже полвека
🇷🇺 Возможно, самый родной персонаж в «Буде-Глимте» – русский вратарь Никита Хайкин. Он прошел молодежки «Челси», «Портсмута» и «Рединга». На взрослом уровне Хайкин выступал в португальском «Насьонале», «Мордовии», «Кубани», «Бней-Иегуде», «Хапоэле» (оба клуба из Израиля). В 2020-м оказался в «Буде-Глимте», с которым в первом же сезоне взял серебро. В следующем году – золото.
В «Буде-Глимт» Хайкин перешел по совету другого русского игрока – нападающего Владимира Манзона (выступал за клуб в 2016-м). Потом рассказывал:
«Сначала я приехал на просмотр в клуб второго дивизиона. Они попросили остаться и подождать еще неделю, но появился вариант с «Буде-Глимт» – там искали вратаря под первого номера, который потом занял бы его место. Приехал на неделю, в конце этого цикла сыграл матч – очень уверенно, хорошо, на ноль. И потом меня пригласили на сбор в Марбелью, где я уже и подписал контракт на год».
🍬 Яркая цитата тренера «Буде-Глимта» Кьетиль Кнутсен после разгрома «Ромы» сказал: «Как меня называть после этой победы? Особенный? Нет, это слово занято. Называйте красивым».
👺 Легендарные эмоции Жозе Моуринью во время матча: