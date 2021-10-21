Сенсация недели: норвежский клуб хлопнул «Рому» Моуринью 6:1. Играли за Полярным кругом, на воротах россиянин

🌍 Игра проходила в городе Буде. Он расположен севернее полярного круга. Расстояние – около 80 км. Президент «Буде» Хеге Ингебритсен перед стартом сезона сказал: «Мы – самая удивительная команда Лиги конференций в географическом плане. Мы – олицетворение севера. На самом деле у нас тут действительно классно. Приглашаем всех сюда на предсезонные сборы».

🪥 У фанатов этого клуба есть традиция – они размахивают зубной щеткой. Об этом мы подробно писали здесь:

Фанаты заполярного клуба в Норвегии размахивают огромной зубной щеткой. Традиции уже полвека

🇷🇺 Возможно, самый родной персонаж в «Буде-Глимте» – русский вратарь Никита Хайкин. Он прошел молодежки «Челси», «Портсмута» и «Рединга». На взрослом уровне Хайкин выступал в португальском «Насьонале», «Мордовии», «Кубани», «Бней-Иегуде», «Хапоэле» (оба клуба из Израиля). В 2020-м оказался в «Буде-Глимте», с которым в первом же сезоне взял серебро. В следующем году – золото.