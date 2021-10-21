Фанаты заполярного клуба в Норвегии размахивают огромной зубной щеткой. Традиции уже полвека

Откуда вообще взялась такая странная традиция? Болельщик клуба Торгейр Грубстад рассказывал такую версию. Щетка появилась случайно на матче 1974 года.

«На одной из игр один фанат протянул лидеру движения Арнульфу Бендиксену зубную щетку, чтобы руководить болельщиками, как дирижерской палочкой. Бендиксену пришла идея сделать щетку больше. Он заказал ее в аптеке. Проблема была только в маленькой ручке, которая сразу разломалась. Пришлось прибить ее к деревяшке».

Всем понравилось. Фанаты на привычных собраниях перед матчами стали приносить маленькие щетки. А потом даже дарить капитанам команд соперников. Чтобы выделяться на фоне скучных фанатов других клубов, болельщики «Буде-Глимта» даже брали щетку на выездные игры.

Сейчас клуб иногда выпускает лимитированные зубные щетки. Директор по маркетингу «Буде-Глимта» говорит, что для клуба щетка – особенный символ, который делает идентичность команды уникальной.