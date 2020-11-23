В ЛЧ впервые сыграет клуб из города за полярным кругом. Чудо сделали медитация и военный психолог
«Буде-Глимт» выиграл чемпионат Норвегии за пять туров до конца. Уникальность сразу в нескольких пунктах.
Что это за команда?
- Она основана в 1916 году, ей более ста лет. Из титулов до 2020-го – два Кубка Норвегии.
- В еврокубках играла семь раз, но памятных побед нет.
- В сезоне – 22 победы в 25 матчах. А три года назад этот клуб играл дивизионом ниже.
- Забито 85 голов – фантастика. Четырежды «Буде-Глимт» забивал по шесть голов, один раз вообще семь. У него восемь крупных побед.
- Главное: «Буде-Глимт» впервые стал чемпионом Норвегии. И это самый северный чемпион в истории футбола.
Город находится за полярным кругом. Что это значит?
Полярный круг – это параллель, выше широты которой бывают полярный день и полярная ночь. Она не бывает фиксированной и зависит от наклона оси вращения Земли.
Например, в России находятся более 30 городов за полярным кругом. Мурманск, Североморск, Воркута, Салехард, Норильск, Нарьян-Мар – самые известные из них.
Чем интересен город Буде?
- Там проживают чуть более 50 тысяч человек.
- Там находится база НАТО, причем во время холодной войны она считалась основной в случае военных действий против СССР. Во время Второй мировой город был серьезно разрушен после нападения Люфтваффе.
- В 33 км от Буде находится одно из сильнейших приливных течений в мире – Сальтстраумен. О нем в романе «Двадцать тысяч лье под водой» писал Жюль Верн.
- Летом температура редко поднимается выше 15 градусов, но и зимой падает в основном не ниже минус трех.
- Буде был объявлен культурной столицей Европы 2024 года. Впервые такого титула удостоился город за полярным кругом. Евросоюз ежегодно избирает определенный город культурной столицей, чтобы привлечь внимание к его развитию. В 2020-м, например, таковыми были хорватская Риека и ирландский Голуэй.
А как таким крутым стал «Буде-Глимт»?
«Половина первой команды – местные ребята, – говорит тренер академии Орьян Берг. – Мы стремимся к тому, чтобы 40% нашего состава были игроки из северной Норвегии». Берг раньше играл за этот клуб, его отец выигрывал первый трофей в истории клуба (Кубок Норвегии), а сын Патрик – уже дорос до вице-капитана «Буде-Глимта».
Капитан в клубе – Ульрик Салтнес. И с Бергом они могли и не добиться такого успеха, если бы позволили победить себя психологическим проблемам. Берг не получал достаточного времени, злился и порывался уйти, признавался, что винил всех кроме себя. У Салтнеса еще хуже – доходило до того, что его тошнило перед играми от нервов. Было это еще три года назад, когда «Буде-Глимт» болтался дивизионом ниже.
Многое изменил Бьорн Маннсверк – бывший военнослужащий норвежских ВВС, служивший в Афганистане. Как раз в 2017-м клуб пригласил его на должность психолога. Что было и что стало:
- Увидел игроков очень тихими – это резко контрастировало с работой с пилотами.
- Стал практиковать занятия один на один.
- Давал игрокам домашние задания, где они должны были размышлять над своими эмоциями и переживаниями.
- На утренних тренировках проводил обязательные медитации.
- Заставлял думать не о результатах («это вызывает большой стресс»), а о процессе.
И Салтнеса, и Берга Маннсверк здорово раскрепостил. Берг говорил, что психолог помог ему и как личности тоже, а Салтнес рассказал, что разговоры происходят очень личные, и в других клубах они могли бы быть восприняты как признак слабости.
На вопрос «что ты знаешь о футболе?» Маннсверк отвечает, смеясь: «Минимум». Футбольным фанатом он никогда и не был.
«Буде-Глимт» сверкнул, едва не выбив из Лиги Европы «Милан», а потом продал туда молодого форварда Йенса Петтера Хауге (в этом сезоне в ЛЕ он забил и за тех, и за других). Теперь после грандиозной победы в чемпионате Норвегии выросла и популярность. По словам исполнительного директора «Буде-Глимта» Фруде Томассена, на объявление о найме тренера для команды U-19 более 400 человек оставили заявки.
Спортивный директор клуба Асмунд Бьоркан год назад объяснил, что клуб живет продажей игроков: «Взяли мы шведа бесплатно, а продали за полтора миллиона евро в Египет. У нас он зарабатывал 60 тысяч крон в месяц, а там получит в 20 раз больше. Он может обеспечить себе будущее, а мы вполне осознаем свое место в пищевой цепи».
BBC в своем материале сравнивал путь «Буде-Глимта» с «Лестером». Отчасти похоже – выход из низшего дивизиона, в следующем сезоне – борьба за место в элите, а потом – успех. У «Буде-Глимта» могло так и произойти, но в прошлом сезоне клуб стал вторым, хотя и уверенно шел по дистанции. Зато сейчас – чемпион, разбивший вообще всех.
Игра слов здесь тоже интересна, ведь «глимт» в переводе с норвежского означает «вспышка». Вполне уместно – в норвежском футболе действительно вспыхнула новая сила после бесконечных чемпионств «Русенборга» и отдельных классных сезонов «Мольде». «Буде-Глимт» за всю историю даже на второе место поднимался лишь четырежды, а до 1991 года даже не имел крытого комплекса. Тренировалась команда в шипах на льду.
Кстати, до 1971 года командам северной Норвегии не разрешалось играть в элитном дивизионе. Считалось, что они недостаточно конкурентоспособны. «Они думали, что здесь первобытные люди. Над нами просто издевались. Думали, что тут только фермеры и рыбаки. А некоторые и до сих пор так думают», – говорил Орьян Берг.
При этом «Буде-Глимт» чаще всех мотается на дальние расстояния в сезоне-2020. Год назад меньше везло «Тромсе», который расположен еще севернее, но он вылетел (правда, в сезоне-2021 сыграет в элите снова).
В Буде есть аэропорт, так что остается только летать. До ближайшего соперника – «Русенборга» из Тронхейма – «Буде-Глимту» пришлось бы ехать девять с половиной часов.
А еще в «Буде-Глимте» работают несколько англичан, и один из них – руководитель отдела медицины Майкл Браун, который раньше был в «Халле» и «Ноттс Каунти». Как ему работается в таком прохладном месте?
«Моей семье тут очень нравится. Мы находимся в 200 милях от полярного круга, так что образ жизни тут совершенно другой. К полярным дням еще нужно было привыкнуть, но вообще здесь есть все для того, чтобы наслаждаться семейной жизнью. И сейчас этот образ жизни идеально подходит и мне, и семье».