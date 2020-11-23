В ЛЧ впервые сыграет клуб из города за полярным кругом. Чудо сделали медитация и военный психолог

А как таким крутым стал «Буде-Глимт»?

«Половина первой команды – местные ребята, – говорит тренер академии Орьян Берг. – Мы стремимся к тому, чтобы 40% нашего состава были игроки из северной Норвегии». Берг раньше играл за этот клуб, его отец выигрывал первый трофей в истории клуба (Кубок Норвегии), а сын Патрик – уже дорос до вице-капитана «Буде-Глимта».

Капитан в клубе – Ульрик Салтнес. И с Бергом они могли и не добиться такого успеха, если бы позволили победить себя психологическим проблемам. Берг не получал достаточного времени, злился и порывался уйти, признавался, что винил всех кроме себя. У Салтнеса еще хуже – доходило до того, что его тошнило перед играми от нервов. Было это еще три года назад, когда «Буде-Глимт» болтался дивизионом ниже.

Многое изменил Бьорн Маннсверк – бывший военнослужащий норвежских ВВС, служивший в Афганистане. Как раз в 2017-м клуб пригласил его на должность психолога. Что было и что стало:

Увидел игроков очень тихими – это резко контрастировало с работой с пилотами.

Стал практиковать занятия один на один.

Давал игрокам домашние задания, где они должны были размышлять над своими эмоциями и переживаниями.

На утренних тренировках проводил обязательные медитации.

Заставлял думать не о результатах («это вызывает большой стресс»), а о процессе.

И Салтнеса, и Берга Маннсверк здорово раскрепостил. Берг говорил, что психолог помог ему и как личности тоже, а Салтнес рассказал, что разговоры происходят очень личные, и в других клубах они могли бы быть восприняты как признак слабости.

На вопрос «что ты знаешь о футболе?» Маннсверк отвечает, смеясь: «Минимум». Футбольным фанатом он никогда и не был.