Самый депрессивный район Канады. Там очень холодно и много самоубийств, но футбол помогает
Нунавут – это крупнейшая территория Канады, занимающая примерно пятую ее часть. До 1999 года была частью Северо-Западных территорий, но отделилась – теперь это отдельная область Канады. Она расположена в зоне вечной мерзлоты.
Что в ней интересного:
• Самая крупная, площадью чуть менее двух миллионов квадратных километров, но при этом наименее населенная. Там проживают немногим больше 30 тысяч человек.
• Самый крупный город – столица Нунавута – Икалуит с примерно семью тысячами жителей.
• Там холодный климат – в июле около десяти градусов, в январе – около минус 30.
• Там практически нет дорог, так что количество вездеходов выше числа автомобилей. Люди добираются в Икалуит на самолете.
• Средний возраст жителей Нунавута гораздо меньше, чем в среднем по Канаде. Например, по данным 2006 года он составлял 23 года, тогда как в Канаде – 39 лет. Также по состоянию на 2006-й 35% инуитского населения составляли дети в возрасте от 14 лет.
• Инуиты – основная часть населения . Это группа коренных народов Северной Америки. Инуиты признаны канадской Конституцией самобытным народом с уникальной историей и языком – как индейцы и метисы.
• В мире уже с февраля 2020-го свирепствовал коронавирус, однако в Нунавуте первое заражение было отмечено только в конце апреля. Канадский фигурист Нам Нгуен рассказал о причине: «Туда никто никогда не ездит. Но я слышал, что одна семья из Квебека пыталась туда перебраться, однако их не пустили в Нунавут и развернули».
«Мы избежали пандемии коронавируса, но наша эпидемия – это самоубийства», – грустит президент Футбольной ассоциации Нунавута Джозелин Моррисон. И это правда. В 2016 году Нунавут попал в новости по ужасному поводу: именно там исследователи выделили самый высокий уровень самоубийств в Канаде, более того, превосходящий средний по стране почти в десять раз.
По исследованиям – каждый пятый коренной житель задумывался о самоубийстве. Причины – алкоголизм, наркомания, нехватка жилья, сексуальное насилие, в зоне риска – люди от 15 до 24 лет.
Кандидат исторических наук, специалист по эскимосам России и Канады Дмитрий Опарин выделял те же проблемы среди инуитов. Плюс тотальное ощущение безысходности среди молодежи. «Среди арктического коренного населения широко распространены психозы и ментальные заболевания – от депрессии и истерии до шизофрении и мании преследования».
В конце 1990-х там была создана первая горячая линия для психологической поддержки, активно заработали организации по поддержке молодежи, но число самоубийств росло.
Еще одна проблема – курение. Опарин писал: «В Арктике курят практически все – от детей 12–14 лет и беременных до стариков и больных. В 2001 г. ежедневно курили 62% беременных инуиток. Несмотря на ощутимую дороговизну сигарет, а также социальную антитабачную пропаганду в Канаде, эскимосы начинают курить очень рано и курят до конца жизни».
Есть и положительный пример – это бывший хоккеист НХЛ Джордин Туту. Он был первым инуитом и первым игроком из Нунавута в этой лиге. Туту играл за «Нэшвилл», «Детройт», «Нью-Джерси» и «Чикаго». Через оскорбления он проходил и в детстве, и в НХЛ. «Каждый раз, когда по отношению ко мне неслось расистское оскорбление, я сразу лез в драку: несешь чушь про мой народ – я выбью из тебя все дерьмо».
Но потом стало проще. «Часто я просто смотрел игроку в глаза и спрашивал: «У тебя все в порядке? Из-за чего ты поступаешь низко, чтобы почувствовать себя лучше, оскорбляя меня?» И я по их глазам видел, что они хотят извиниться», – объяснял Туту.
ФИФА рассказывала в своем материале о том, как футбол помогает выжить в Нунавуте. «Чем больше активностей мы можем предложить людям, тем лучше, – считает Моррисон. – Футбол и спорт очень важны в этом отношении. Любой, кто играет в футбол, знает, как он полезен и для физического здоровья, и для психологического».
На улице играть в Нунавуте сложно из-за климата, хотя с мая по сентябрь люди используют искусственный газон. Но с футзалом больше вариантов – как раз из-за климата, а еще из-за того, что в него играют на Зимних Арктических играх. В 2020 году игры были запланированы на март и не состоялись из-за коронавируса, но вообще они проходят каждые два года, начиная с 1970-го.
Также в Нунавуте проводятся турниры U-15 и U-18, но с ними часто возникают сложности – они нередко отменяются из-за погоды, да и вообще приезжать сюда дорого. Ровно те же проблемы, если команды хотят выехать из Нунавута. Моррисон тренирует девочек для команд U-12 и U-14, но у них еще одна сложность – отсутствие соперников, школа всего одна на Икалуит.
«Зато есть турнир в Йеллоунайфе (примерно 2200 км от Икалуита), и мы круглый год собираем деньги, чтобы поехать туда. Перелеты и отели на выходные обходятся от 85 до 100 тысяч долларов. Деньги гигантские, но отличный опыт, ведь некоторые дети даже никогда не покидали общину. Это то, что оставит у девчонок прекрасные воспоминания на всю жизнь».