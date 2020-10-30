Самый депрессивный район Канады. Там очень холодно и много самоубийств, но футбол помогает

Нунавут – это крупнейшая территория Канады, занимающая примерно пятую ее часть. До 1999 года была частью Северо-Западных территорий, но отделилась – теперь это отдельная область Канады. Она расположена в зоне вечной мерзлоты.

Что в ней интересного:

• Самая крупная, площадью чуть менее двух миллионов квадратных километров, но при этом наименее населенная. Там проживают немногим больше 30 тысяч человек .

• Самый крупный город – столица Нунавута – Икалуит с примерно семью тысячами жителей.

• Там холодный климат – в июле около десяти градусов, в январе – около минус 30 .