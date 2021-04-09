Риккардо Калафьори
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#Риккардо Калафьори #Футбол #Рома

Боллбой сильно запустил мячом в игрока «Ромы». Тот закричал, но раздумал падать и получил желтую от Карасева

09 апреля, 00:45

Скриншот с видео «Матч ТВ»

«Аякс» принимал «Рому» в первом четвертьфинале Лиги Европы. Хозяева забили первыми, но не реализовали пенальти, а потом пропустили дважды и уступили 1:2.

Один из пропущенных мячей – ошибка молодого голкипера Схерпена.

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В конце игры боллбой бросил мяч игроку «Ромы» Риккардо Калафьори, который на 29-й минуте вышел на замену вместо Спинаццолы. Получилось грубовато, но удивительна реакция Калафьори – крикнул и согнулся, потом выпрямился и спокойно ввел мяч из аута.

На видео – не весь момент. А было так:

  • Калафьори отправился вводить мяч из аута.
  • Получил мяч от боллбоя и отбросил его в сторону – побежал за дальним мячом.
  • Вот тогда боллбой швырнул ему другой мяч и попал в шею Калафьори.
  • Тот высказал претензии боллбою, но взял мяч.
  • После этого Сергей Карасев влепил ему желтую карточку за затяжку времени.

Калафьори всего 18 лет. Подписав в 16 контракт с «Ромой», он вскоре выбыл с тяжелой травмой колена. В августе 2020-го в дебютной игре против «Ювентуса» Калафьори заработал пенальти, позже опять пропускал матчи из-за коронавируса, а свой первый гол забил в декабре в ворота «Янг Бойз».

Всего у Калафьори сейчас шесть матчей за «Рому». Один гол и один скандал с боллбоем.

UPD. Сам игрок объяснился: «Хорошо, что я остался спокойным. Думаю, меня б тоже взбесило, если бы соперник тянул время. Не могу сказать, что уважаю этого парня, но понимаю его».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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