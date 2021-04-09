Боллбой сильно запустил мячом в игрока «Ромы». Тот закричал, но раздумал падать и получил желтую от Карасева

На видео – не весь момент. А было так:

Калафьори отправился вводить мяч из аута.

Получил мяч от боллбоя и отбросил его в сторону – побежал за дальним мячом.

Вот тогда боллбой швырнул ему другой мяч и попал в шею Калафьори.

Тот высказал претензии боллбою, но взял мяч.

После этого Сергей Карасев влепил ему желтую карточку за затяжку времени.

Калафьори всего 18 лет. Подписав в 16 контракт с «Ромой», он вскоре выбыл с тяжелой травмой колена. В августе 2020-го в дебютной игре против «Ювентуса» Калафьори заработал пенальти, позже опять пропускал матчи из-за коронавируса, а свой первый гол забил в декабре в ворота «Янг Бойз».

Всего у Калафьори сейчас шесть матчей за «Рому». Один гол и один скандал с боллбоем.

UPD. Сам игрок объяснился: «Хорошо, что я остался спокойным. Думаю, меня б тоже взбесило, если бы соперник тянул время. Не могу сказать, что уважаю этого парня, но понимаю его».