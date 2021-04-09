Помните вратаря «Аякса», над которым шутило руководство? Чудовищная ошибка в ЛЕ – всего во втором матче за клуб
«Аякс» играл против «Ромы» в первом четвертьфинале Лиги Европы. Классен открыл счет в первом тайме, а после перерыва ситуация развернулась всего за четыре минуты.
❌ 53-я минута: судья Сергей Карасев поставил пенальти в пользу «Аякса», но 2:0 не случилось – Лопес отбил удар Тадича.
⚽️ 57-я минута: Пеллегрини забил со штрафного – 1:1.
Голу «Ромы» помог состояться 21-летний голкипер «Аякса» Кьелл Схерпен. Выпустил мяч из рук и пропустил. И это гол в домашнем матче двухраундового противостояния, что ужасно вдвойне.
Позже «Аякс» пропустил и проиграл 1:2. Во втором мяче Схерпен уже не был виноват.
С вратарями у «Аякса» непростая ситуация.
⛔️ Андре Онана дисквалифицирован на год за допинг.
🚫 Мартен Стекеленбург травмирован, да и ему уже 38 лет.
⚠️ Остаются два голкипера в возрасте 21 года, у которых на двоих всего одна игра за клуб.
Один из этих голкиперов – Схерпен. В 2019-м его имя стало известно, когда «Аякс» купил его из «Эммена» и заставил писать фразу, что «Аякс» – лучший клуб Голландии, ведь в детстве Схерпен болел за «Фейеноорд».
«Аякс» купил нового вратаря, а потом шутливо наказал его за поддержку «Фейеноорда»
Схерпен все это время играл за молодежку, а дебютировал за «Аякс» 4 апреля в матче против «Херенвена». Уже там он сыграл неуверенно, когда выложил мяч на ногу сопернику, но тот промахнулся.
Гол он пропустил между ног. Но «Аякс» все равно выиграл 2:1.
Схерпен стал самым молодым голландским вратарем, сыгравшим в стартовом составе в четвертьфинале еврокубка. Но едва ли его это утешит. 1:2 в гостях от «Ромы» «Аяксу» отыграть будет сложно.
Пусть "Аякс" возвращает Йеруна "Пиццу" Верхуфена.