Кьелл Схерпен
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#Кьелл Схерпен #Футбол #Лига Европы #Аякс

Помните вратаря «Аякса», над которым шутило руководство? Чудовищная ошибка в ЛЕ – всего во втором матче за клуб

09 апреля, 00:13

«Аякс» играл против «Ромы» в первом четвертьфинале Лиги Европы. Классен открыл счет в первом тайме, а после перерыва ситуация развернулась всего за четыре минуты.

❌ 53-я минута: судья Сергей Карасев поставил пенальти в пользу «Аякса», но 2:0 не случилось – Лопес отбил удар Тадича.

⚽️ 57-я минута: Пеллегрини забил со штрафного – 1:1.

Голу «Ромы» помог состояться 21-летний голкипер «Аякса» Кьелл Схерпен. Выпустил мяч из рук и пропустил. И это гол в домашнем матче двухраундового противостояния, что ужасно вдвойне.

Позже «Аякс» пропустил и проиграл 1:2. Во втором мяче Схерпен уже не был виноват.

С вратарями у «Аякса» непростая ситуация.

⛔️ Андре Онана дисквалифицирован на год за допинг.

🚫 Мартен Стекеленбург травмирован, да и ему уже 38 лет.

⚠️ Остаются два голкипера в возрасте 21 года, у которых на двоих всего одна игра за клуб.

Один из этих голкиперов – Схерпен. В 2019-м его имя стало известно, когда «Аякс» купил его из «Эммена» и заставил писать фразу, что «Аякс» – лучший клуб Голландии, ведь в детстве Схерпен болел за «Фейеноорд».

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Схерпен все это время играл за молодежку, а дебютировал за «Аякс» 4 апреля в матче против «Херенвена». Уже там он сыграл неуверенно, когда выложил мяч на ногу сопернику, но тот промахнулся.

Гол он пропустил между ног. Но «Аякс» все равно выиграл 2:1.

Схерпен стал самым молодым голландским вратарем, сыгравшим в стартовом составе в четвертьфинале еврокубка. Но едва ли его это утешит. 1:2 в гостях от «Ромы» «Аяксу» отыграть будет сложно.

Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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Комментарии (1)
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vladik12
09 апреля, 07:01

Пусть "Аякс" возвращает Йеруна "Пиццу" Верхуфена.

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