Помните вратаря «Аякса», над которым шутило руководство? Чудовищная ошибка в ЛЕ – всего во втором матче за клуб

Позже «Аякс» пропустил и проиграл 1:2. Во втором мяче Схерпен уже не был виноват.

С вратарями у «Аякса» непростая ситуация.

⛔️ Андре Онана дисквалифицирован на год за допинг.

🚫 Мартен Стекеленбург травмирован, да и ему уже 38 лет.

⚠️ Остаются два голкипера в возрасте 21 года, у которых на двоих всего одна игра за клуб.

Один из этих голкиперов – Схерпен. В 2019-м его имя стало известно, когда «Аякс» купил его из «Эммена» и заставил писать фразу, что «Аякс» – лучший клуб Голландии, ведь в детстве Схерпен болел за «Фейеноорд».

«Аякс» купил нового вратаря, а потом шутливо наказал его за поддержку «Фейеноорда»

Схерпен все это время играл за молодежку, а дебютировал за «Аякс» 4 апреля в матче против «Херенвена». Уже там он сыграл неуверенно, когда выложил мяч на ногу сопернику, но тот промахнулся.