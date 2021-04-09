Кьелл Схерпен

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Помните вратаря «Аякса», над которым шутило руководство? Чудовищная ошибка в ЛЕ – всего во втором матче за клуб
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#Кьелл Схерпен
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«Аякс» купил нового вратаря, а потом шутливо наказал его за поддержку «Фейеноорда»
#Кьелл Схерпен
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