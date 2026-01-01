Мартин Стекеленбург

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Футбол
Рекордный разрыв Голландии на Евро-2020 в возрасте между самым старшим и самым младшим игроком – 19 лет и 236 дней
#Нидерланды
Футбол
Стекеленбург – самый возрастной футболист Голландии на ЧМ и ЧЕ. Он превзошел рекорд ван дер Сара
#Мартин Стекеленбург
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Вы не цените Голландию на фоне других топов. Но это команда, за которую болеется
#Нидерланды
За Нидерланды вышел самый возрастной игрок Евро-2020. Его последний официальный матч в сборной был пять лет назад
#Мартин Стекеленбург
Лидеры «Аякса» чуть не пролетели мимо ЛЧ из-за тестов на ковид. Разрешение пришло прямо перед игрой
#Аякс
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