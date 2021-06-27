Вы не цените Голландию на фоне других топов. Но это команда, за которую болеется

Перед турниром аналитики и букмекеры ставили Голландию на 7-9 места. Ушел Куман, более-менее наладивший игру. Вместо него – Франк де Бур, тренер с чудовищной репутацией. До этого он провалился в «Интере» (продержался 14 игр), в «Кристал Пэлас» (5 игр) и средне отработал с «Атлантой» из МЛС.

Голландия с де Буром сыграла всего 11 матчей до Евро – четыре ничьи и два поражения. Фанаты злились и требовали его отставки. Накалило то, что за две недели до турнира де Бур поменял расстановку и стал играть в три защитника. Болельщики даже отправляли ему послания во время тренировок – самолетом. Прощались с ним и просили вернуть схему 4-3-3.

Де Бур не поддался давлению и не перестроился. Говорил: «Убежден, нам нужна именно эта схема. Команда ее одобрила». В итоге после перехода на три защитника у Голландии четыре победы и ничья.

Фанаты Нидерландов запустили над тренером самолет с лозунгом «Выпусти Малена» – и он выпустил!