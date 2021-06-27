Вы не цените Голландию на фоне других топов. Но это команда, за которую болеется
После группового этапа Евро я за Голландию. В ней – сочетание: приятного состава, зрелищности, непростой предыстории и нависшего скепсиса перед турниром, который разрушил групповой этап.
Голландия давно не играла на большом турнире. В последний раз в 2014-м – когда выиграла бронзу на ЧМ. Вы не скучали по оранжевым майкам, приставкам «ван» и «де» и страстной атаке? Я скучал.
Вижу, что Нидерланды отказались от названия Голландия. А нам можно? Как правильно? В чем разница?
Перед турниром аналитики и букмекеры ставили Голландию на 7-9 места. Ушел Куман, более-менее наладивший игру. Вместо него – Франк де Бур, тренер с чудовищной репутацией. До этого он провалился в «Интере» (продержался 14 игр), в «Кристал Пэлас» (5 игр) и средне отработал с «Атлантой» из МЛС.
Голландия с де Буром сыграла всего 11 матчей до Евро – четыре ничьи и два поражения. Фанаты злились и требовали его отставки. Накалило то, что за две недели до турнира де Бур поменял расстановку и стал играть в три защитника. Болельщики даже отправляли ему послания во время тренировок – самолетом. Прощались с ним и просили вернуть схему 4-3-3.
Де Бур не поддался давлению и не перестроился. Говорил: «Убежден, нам нужна именно эта схема. Команда ее одобрила». В итоге после перехода на три защитника у Голландии четыре победы и ничья.
Фанаты Нидерландов запустили над тренером самолет с лозунгом «Выпусти Малена» – и он выпустил!
После группового этапа Голландия – самая зрелищная и атакующая на Евро:
• Самая результативная – 8 голов.
• Создала больше всех явных голевых моментов – 14.
• Лучшая по разнице ожидаемых голов – созданных и допущенных моментов – +6.59.
• Первая по прессинг-действиям в чужой трети – 160.
• Лучшая по успешным обводкам – 74.
• Третья по касаниям в штрафной соперника – 98.
Голландия победила Украину, Австрию и Македонию. Три уверенные победы – против разных команд и в разных сценариях.
И кто тут должен менять схему и уходить?
Наслаждаюсь почти каждым из основы
Во-первых, Голландия – единственная сборная, потерявшая перед Евро своего лучшего игрока. Ван Дейк восстанавливается от травмы и решил не рисковать здоровьем. Представьте, насколько сильнее была бы команда с ним.
Лидерство ван Дейка на себя забрал его друг – Вейналдум. И даже посвятил ван Дейку гол в первом матче. И еще побил результативность ван Бастена по голам за сборную, забив 25-й. В «Ливерпуле» Вейналдум играл роль незаметного чистильщика. В сборной он круче – играет ближе к чужой штрафной и больше на себя берет. Выигрывает почти все подборы и не дает к себе подступиться, когда с мячом.
Система Голландии полностью раскрывает таланты Френки де Йонга. Он, возможно, лучший игрок группового этапа. У него есть пространство и свободна действий, чтобы показывать свое лучшее: проходы с мячом на дриблинге. А с помощью бешеной физики и чтения игры перекрывать все пространство соперникам.
Еще, конечно, Дензел Думфрис, который закрывает весь правый фланг. Забил победный Украине – это его первый гол за сборную. В следующих двух играх: гол, голевая, заработанный пенальти. Говорит, что у него лошадиные легкие – и из-за них он вообще может не останавливаться. Он так стрельнул в трех играх, что уже появилась информации об интересе «Баварии» и «Интера».
Про Депая вообще что-то нужно говорить? Один из лучших атакующих и зрелищных игроков клубного сезона. В сборной – главный и лучший в атаке. Уже сделал три голевых действия. И перешел в «Барселону» свободным агентом. Последите, как он открывается между линий и обращается с мячом – кристальный кайф.
Отдельное удовольствие – действуя тройки центральных защитников: Блинд, де Лигт, де Врей. Блинд – тонко пасует (он – лучший в продвижении мяча в Европе в клубном сезоне). Де Врей – самый стабильный защитник «Интера», умный и почти не ошибающийся. Де Лигт – скорость, мощь, пас, молодость. В «Юве» не до конца по-домашнему себя чувствует, а в сборной – прям как надо.
Голландец Блинд заплакал после победы. Он дружит с Эриксеном и тоже страдает от больного сердца
Еще есть Хуррьен Тимбер, который на первый матч вышел в старте, а потом сел на замену. Сел – потому что есть де Врей, который сильнее. Но вообще-то Тимберу 20 – и он только первый сезон провел за взрослый «Аякс». Де Бур вызвал его в сборную в июне – и сразу же дал место в основе. А Тимбер справился.
Как за них всех не болеть?
Но главный сюжет – конечно, Стекеленбург
Просто осознайте, что он дебютировал за сборную в 2004-м. Что был на том самом Евро-2008. Что ему в сентябре исполняется 39. Стекеленбург теперь самый возрастной в истории Голландии, кто сыграл на большом турнире.
Основной в сборной уже почти восемь лет Яспер Силлессен. Но в конце мая он сдал положительный тест на ковид – из-за этого пропустил сборы, не попал в заявку и поругался с де Буром. Так Стекеленбург стал основным. Хотя до этого за сборную играл в 2016-м (всего три матча). Стабильно основным он был аж в 2012-м.
Главный прикол: почти то же самое произошло в «Аяксе» в этом сезоне. В феврале Онану дисквалифицировали за допинг. Стекеленбург стал основным – и впервые за два года сыграл на профессиональном уровне.
Что в «Аяксе», что в Голландии Стекеленбург скорее для опыта и атмосферы в команде. Но и там, и там неожиданно стал основным. Чтобы вы понимали: в последний раз он стабильно был основным в первой половине сезона-2016/17 – когда играл за «Эвертон» при Рональде Кумане.
Ну как за него не болеть?