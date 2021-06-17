После гола Депай заткнул пальцами уши. Он так отвечает хейтерам и прославляет бога
Нападающий Нидерландов Мемфис Депай забил с пенальти гол в ворота Австрии.
С момента, как Франк де Бур возглавил сборную, Депай забил восьмой гол. В сборных лучше статистика только у Ромелу Лукаку.
И Депай уже привычно для себя отпраздновал, заткнув уши.
Это празднование есть даже в официальной графике УЕФА.
Повторяют даже болельщики.
Но перед Евро Депай репетировал другое празднование.
Это празднование Депай придумал в 2018 году. И сразу объяснил, в чем смысл жеста:
«Дело не только в том, что я затыкаю уши от хейтеров. Если человек скажет что-то интересное, то я прислушаюсь. Но если я буду слушать все, что мне говорят, то я изменю себе. Я не хочу этого делать.
Еще это способ показать, что я нахожусь в своем мире. Во время празднования я поднимаю руки вверх, чтобы показать любовь к богу. Я читаю Библию и верю в бога, благодаря которому я стал профессиональным футболистом».