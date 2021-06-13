Мартин Стекеленбург
Евро-2020
Нидерланды
Стекеленбург – самый возрастной футболист Голландии на ЧМ и ЧЕ. Он превзошел рекорд ван дер Сара
2 часа назад
Вратарь Мартин Стекеленбург выйдет в стартовом составе Голландии на матч первого тура группы С Евро-2020 против Украины.
- Стекеленбург – самый возрастной игрок, который когда-либо играл за Голландию на чемпионатах мира или Европы. Он выйдет на поле в возрасте 38 лет и 264 дней.
- Предыдущий рекорд установил Эдвин ван дер Сар, который сыграл на Евро-2008 в возрасте 37 лет и 236 дней.
- Стекеленбург – самый возрастной футболист Евро-2020. Он выступает за сборную Голландии с 2004 года и выигрывал серебро ЧМ-2010.
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