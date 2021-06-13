Евро-2020
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#Евро-2020 #Нидерланды #Украина

🇳🇱🇺🇦 Евро-2020: стартовые составы на матч Голландия – Украина, 13 июня 2021 года

3 часа назад

В матче первого тура группы С Евро-2020 сыграют Голландия и Украина. Игра состоится на стадионе «Йохан Кройф Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Нидерланды
-:-
Украина

Ориентировочные составы от УЕФА:

Голландия: Стекеленбург, Дюмфрис, де Лигт, Тимбер, Блинд, Вейндал, Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегхорст.

Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Зубков.

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Евро-2020: прогноз на матч Голландия – Украина, 13 июня 2021 года

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Источник:
УЕФА
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