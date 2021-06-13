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🇳🇱🇺🇦 Евро-2020: стартовые составы на матч Голландия – Украина, 13 июня 2021 года
3 часа назад
Ориентировочные составы от УЕФА:
Голландия: Стекеленбург, Дюмфрис, де Лигт, Тимбер, Блинд, Вейндал, Ф. де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегхорст.
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук, Зубков.
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