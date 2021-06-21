Фанаты Нидерландов запустили над тренером самолет с лозунгом «Выпусти Малена» – и он выпустил!

Мален редко выходит в составе сборной. За весь 2021 год было одно попадание в основу – в матче квалификации к ЧМ-2022 против Турции (2:4). Потом Мален выходил на замену в игре с Гибралтаром, сыграл 25 минут в товарищеском матче перед Евро. На самом турнире Мален отыграл 28 минут (27+1) за два матча.

Дониелл Мален – в истории из нашего проекта по игрокам Евро-2020: «У Леонида Слуцкого о нем не лучшие воспоминания. Как-то раз его «Витесс» сыграл с ПСВ и сгорел 0:5. Все пять голов забил Мален». ПСВ забрал Малена из молодежки «Арсенала» в 2017 году. Сейчас ему 22 года, оценка стоимости от Transfermarkt – 30 миллионов евро.

Фанаты сборной Нидерландов перед каждым туром Евро-2020 отправляют самолеты с посланиями для Франка де Бура. Перед игрой с Украиной просили его выйти на матч со схемой 4-3-3. Де Бур тогда шутил, что все равно сыграет 3-5-2. Перед Австрией было такое послание: «Уберите венский шницель». На сленге оно означает прощание.

История с Маленом точно сработала. В матче с Северной Македонией он сделал голевой пас на Депая.