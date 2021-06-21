Северная Македония - Нидерланды: 21 июня 2021 смотреть онлайн

Северная Македония
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Северная Македония - Нидерланды: 21 июня 2021 смотреть онлайн

Нидерланды
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
21 июня 2021, 18:00 МСК
21.06.2021, 18:00 МСК
понедельник
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Предварительный состав

Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-
Нидерланды
мин
13
Крул
Тим Крул
5
Блинд
Дейли Блинд
3
де Врей
Стефан де Врей
5
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
2
Хатебур
Ханс Хатебур
8
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
15
Классен
Дэви Классен
21
де Йонг
Френки де Йонг
10
Мален
Дониелл Мален
10
Депай
Мемфис Депай
18
Стенгс
Калвин Стенгс
Запасные
23
Бизот
Марко Бизот
-
23
Дроммел
Жоэль Дроммел
-
2
Велтман
Йоэл Велтман
-
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
-
18
Вейндал
Овен Вейндал
-
4
Ботман
Свен Ботман
-
17
Бергейс
Стивен Бергейс
-
11
Промес
Квинси Промес
-
20
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
14
Гравенберх
Райан Гравенберх
-
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
-

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