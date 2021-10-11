Германия – первая сборная, квалифицировавшаяся на ЧМ-2022

Германия победила Северную Македонию в отборочном матче к ЧМ-2022. Тимо Вернер сделал дубль.

Германия стала первой сборной, обеспечившей себе попадание на ЧМ-2022. На него автоматически отобрался Катар, который примет турнир.

С 1954 года Германия отбиралась на все чемпионаты мира. Это будет ее 20-й ЧМ в истории. Больше – только у Бразилии (21).

Германия выиграла семь матчей из восьми, набрала 21 очко в группе J и не опустится ниже первого места.