Германия
ЧМ-2022
Северная Македония
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#Германия #ЧМ-2022 #Северная Македония

Германия – первая сборная, квалифицировавшаяся на ЧМ-2022

вчера, 23:49

Германия победила Северную Македонию в отборочном матче к ЧМ-2022. Тимо Вернер сделал дубль.

Германия стала первой сборной, обеспечившей себе попадание на ЧМ-2022. На него автоматически отобрался Катар, который примет турнир.

С 1954 года Германия отбиралась на все чемпионаты мира. Это будет ее 20-й ЧМ в истории. Больше – только у Бразилии (21).

Германия выиграла семь матчей из восьми, набрала 21 очко в группе J и не опустится ниже первого места.

Матч завершен
Северная Македония
0:4
Матч завершен
Германия
Хаверц 50
Вернер 70
Вернер 73
Мусиала 83
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Источник:
Гол
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