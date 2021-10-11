Германия
ЧМ-2022
Северная Македония
Германия – первая сборная, квалифицировавшаяся на ЧМ-2022
вчера, 23:49
Германия победила Северную Македонию в отборочном матче к ЧМ-2022. Тимо Вернер сделал дубль.
Германия стала первой сборной, обеспечившей себе попадание на ЧМ-2022. На него автоматически отобрался Катар, который примет турнир.
С 1954 года Германия отбиралась на все чемпионаты мира. Это будет ее 20-й ЧМ в истории. Больше – только у Бразилии (21).
Германия выиграла семь матчей из восьми, набрала 21 очко в группе J и не опустится ниже первого места.
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