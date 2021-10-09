Из-за травм Германия взяла в сборную вратаря из второй лиги. Кажется, на это повлияли тренерские связи

В октябре у Германии запланированы два матча. Первый – против Румынии, немцы победили в нем со счетом 2:1. Второй – против Северной Македонии, он состоится 11 октября. И при подготовке ко второй встрече у немцев возникли проблемы с вратарями.

Мануэль Нойер. Из-за травмы он пропустил матч с Румынией и не сыграет против Македонии.

Марк-Андре тер Стеген. Он отыграл 90 минут встречи с Румынией, но его не было на тренировках в субботу. Тер Стеген в порядке, но после матча с Румынией у него был небольшой мышечный спазм (не угрожает его участию в поединке с Македонией), тренерский штаб Германии дал ему выходной.

Бернд Лено. Он оставался единственным вратарем у сборной Германии на тренировках в субботу.

И Флик нашел решение этой проблемы – вызывал вратаря «Гамбурга» (из второй Бундеслиги) Даниэла Хойера Фернандеша. И это слегка нелогичное решение:

❓Во-первых, это вратарь второй Бундеслиги. В том же чемпионате Германии есть полно незадействованных немецких вратарей.

❓Во-вторых, Фернандеш никогда не вызывался в сборную Германии. Он вообще не играл за нее ни на каких уровнях. Фернандеш родился в Германии, но у него есть португальские корни (мама футболиста – немка, отец – португалец). Поэтому он провел 6 матчей за сборную Португалии U21.

Последний матч за Португалию U21 был в 2015-м. С тех пор он об игре за Португалию не думал: «Я больше немец, чем португалец. Я родился в Германии, вырос здесь и провел всю карьеру. К тому же в Португалии полно классных вратарей. Поэтому я мечтаю попасть в сборную Германии. Иногда мне даже снится, как я за нее играю».

Фернандеш на тренировке сборной: