Луи ван Гал
ЧМ-2022
Нидерланды
Норвегия
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#Луи ван Гал #ЧМ-2022 #Нидерланды #Норвегия

Тренер Нидерландов ван Гал смотрел матч на инвалидной коляске. Он сломал бедренную кость, упав с велосипеда

вчера, 23:40
Михаил Морозов

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал травмировался после прогулки на велосипеде. У него перелом бедренной кости – это очень неприятно еще и на фоне того, что ему почти десять лет назад меняли тазобедренный сустав.

Нидерланды недотерпели несколько минут в Черногории, поэтому вопрос по прямому выходу на ЧМ оказался отложен на последний тур. Ничья с Норвегией оставляла бы голландцев первыми

Ван Гал не мог пропустить такую игру.

На пресс-конференции он присутствовал удаленно. Причина – его кресло-каталка не пролезла в дверь, как он объяснил. Это рассмешило ван Дейка.

«Не слишком хорошо себя чувствую, но мозг работает хорошо», – заверил ван Гал. И приехал на тренировку.

И, конечно, на матч.

Ван Гал был на трибуне.

www.imago-images.de / Global Look Press

И все-все видел.

Но в первом тайме радоваться нечему – 0:0. Хотя Нидерланды пока проходят с первого места.

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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