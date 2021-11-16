Тренер Нидерландов ван Гал смотрел матч на инвалидной коляске. Он сломал бедренную кость, упав с велосипеда

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал травмировался после прогулки на велосипеде. У него перелом бедренной кости – это очень неприятно еще и на фоне того, что ему почти десять лет назад меняли тазобедренный сустав.

Нидерланды недотерпели несколько минут в Черногории, поэтому вопрос по прямому выходу на ЧМ оказался отложен на последний тур. Ничья с Норвегией оставляла бы голландцев первыми

Ван Гал не мог пропустить такую игру.

На пресс-конференции он присутствовал удаленно. Причина – его кресло-каталка не пролезла в дверь, как он объяснил. Это рассмешило ван Дейка.