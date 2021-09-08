Нидерланды
ЧМ-2022
Гус Тиль
Турция
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#Нидерланды #ЧМ-2022 #Гус Тиль #Турция

Нидерланды забили шесть голов Турции. Один из авторов голов – Тиль, который принадлежит «Спартаку»

вчера, 00:42

Сборная Нидерландов разгромила дома 6:1 команду Турции. Гости играли второй тайм без удаленного защитника Сеюнджю.

Матч завершен
Нидерланды
Классен 1
Депай 16
Депай 38
Депай 54
Тиль 80
Мален 90
6:1
Матч завершен
Турция
Ундер 90
  • Принадлежащий «Спартаку» Гус Тиль заменил Вейналдума и забил через 19 минут после выхода на поле. Сейчас он играет на правах аренды за «Фейеноорд».
  • Это третий матч под руководством Луи ван Гала. До этого голландцы сыграли вничью с Норвегией 1:1 и разгромили 4:0 Черногорию.
  • Нидерланды и Норвегия лидируют в своей группе (по 13 очков), на два балла меньше у турок.
  • Весной Турция дома выиграла у Нидерландов 4:2.

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Источник:
Гол.ру
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