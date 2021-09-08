Нидерланды
ЧМ-2022
Гус Тиль
Турция
Нидерланды забили шесть голов Турции. Один из авторов голов – Тиль, который принадлежит «Спартаку»
вчера, 00:42
Сборная Нидерландов разгромила дома 6:1 команду Турции. Гости играли второй тайм без удаленного защитника Сеюнджю.
- Принадлежащий «Спартаку» Гус Тиль заменил Вейналдума и забил через 19 минут после выхода на поле. Сейчас он играет на правах аренды за «Фейеноорд».
- Это третий матч под руководством Луи ван Гала. До этого голландцы сыграли вничью с Норвегией 1:1 и разгромили 4:0 Черногорию.
- Нидерланды и Норвегия лидируют в своей группе (по 13 очков), на два балла меньше у турок.
- Весной Турция дома выиграла у Нидерландов 4:2.
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