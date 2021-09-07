Игроки голландской молодежки привели в отель девушку и были отчислены. Вляпался и Хави Симонс – суперзвезда соцсетей

Молодежная сборная Нидерландов (U19) в товарищеской игре крупно уступила итальянцам. В поражении 0:3 не участвовали пять игроков. Все они были отосланы домой главным тренером Бертом Контерманом.

Причина – нарушение антиковидных правил. Провинились три игрока «Аякса» Марта, Унувар и Хиллена, а также парень из «Фейеноорда» Бенита и куда более известный Хави Симонс из «ПСЖ».

Что случилось:

По данным De Telegraaf, Марта и Бенита пригласили в отель девушку. По другой информации, девушек было несколько.

Трое остальных услышали громкую музыку и пошли посмотреть, что происходит в их номере. И тут же вернулись обратно.

Троицу засек персонал, рассказавший об этом Контерману. Марту и Бениту, понятно, застукали тоже.

Другие члены команды пытались заступиться за Унувара, Хиллена и Симонса.

Контерман разбираться не стал – убрал из команды пятерых.

Сделано это было в том числе и из-за того, чтобы предотвратить заражение игроков внутри команды. О санкциях и какой-то реакции на произошедшее пока не сообщается.

Хиллен, Бенита и Марта выступают в молодежных составах своих клубов, а Унувар стал самым молодым автором гола в «Аяксе» (16 лет, 223 дня) и сыграл два матча в основе.