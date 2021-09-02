Ван Дейк вернулся в сборную спустя год. И плохо: не победил, травмировался и толкнул фаната
Вирджил ван Дейк сыграл за сборную Нидерландов впервые с октября 2020 года. Тогда он серьезно травмировался и пропустил Евро-2020. К началу сезона он уже был готов, поэтому вышел на матч квалификации к ЧМ-2022 против Норвегии.
И сразу три разочарования.
1⃣ Первое – исход матча. Нидерланды проводили первую игру под руководством Луи ван Гала и потеряли очки в Норвегии – 1:1. Холанд забил, ван Дейк не успел ему помешать, в итоге этот гол не дал голландцам выиграть. Они сравняли – это был максимум.
Положение в группе такое, что любая победа над конкурентом много значит. А конкурентов неожиданно много. Восемь очков у турок, на одно меньше у голландцев, черногорцев и норвежцев. Впереди еще шесть туров.
2⃣ Второе – ушибленный палец. Об этом уже рассказывал Холанд: «Кажется, я сломал ван Дейку палец. Не знаю, как это произошло. Он сказал: «Черт возьми, ты сломал мне палец!» Понятия не имею, как это случилось».
Пресс-служба Нидерландов уточнила: у ван Дейка не перелом, а вывих пальца. Все равно приятного мало. А в сентябре еще играть как раз с конкурентами – черногорцами и турками.
3⃣ Третье расстройство – фанат, побежавший к нему с телефоном. Произошло это после игры. Во время интервью фанат попытался сделать с ним селфи, но ван Дейк отпихнул его от себя и продолжил говорить.
Мнения как обычно разделились – одни критикуют поведение ван Дейка, другим не нравится бесцеремонность фаната и несоблюдение дистанции в период пандемии.
Первый после длительного перерыва матч за сборную – сплошное расстройство для ван Дейка. Но главное, чтобы не подвело здоровье – слишком напряженная обстановка у Нидерландов в группе. Ван Дейк команде сейчас необходим.