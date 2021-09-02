Ван Дейк вернулся в сборную спустя год. И плохо: не победил, травмировался и толкнул фаната

Вирджил ван Дейк сыграл за сборную Нидерландов впервые с октября 2020 года. Тогда он серьезно травмировался и пропустил Евро-2020. К началу сезона он уже был готов, поэтому вышел на матч квалификации к ЧМ-2022 против Норвегии.

И сразу три разочарования.

1⃣ Первое – исход матча. Нидерланды проводили первую игру под руководством Луи ван Гала и потеряли очки в Норвегии – 1:1. Холанд забил, ван Дейк не успел ему помешать, в итоге этот гол не дал голландцам выиграть. Они сравняли – это был максимум.

Положение в группе такое, что любая победа над конкурентом много значит. А конкурентов неожиданно много. Восемь очков у турок, на одно меньше у голландцев, черногорцев и норвежцев. Впереди еще шесть туров.