Вирджил ван Дейк
Эрлинг Холанд
Нидерланды
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#Вирджил ван Дейк #Нидерланды #Эрлинг Холанд

Ван Дейк вернулся в сборную спустя год. И плохо: не победил, травмировался и толкнул фаната

02 сентября, 22:00

Вирджил ван Дейк сыграл за сборную Нидерландов впервые с октября 2020 года. Тогда он серьезно травмировался и пропустил Евро-2020. К началу сезона он уже был готов, поэтому вышел на матч квалификации к ЧМ-2022 против Норвегии.

И сразу три разочарования.

1⃣ Первое – исход матча. Нидерланды проводили первую игру под руководством Луи ван Гала и потеряли очки в Норвегии – 1:1. Холанд забил, ван Дейк не успел ему помешать, в итоге этот гол не дал голландцам выиграть. Они сравняли – это был максимум.

Положение в группе такое, что любая победа над конкурентом много значит. А конкурентов неожиданно много. Восемь очков у турок, на одно меньше у голландцев, черногорцев и норвежцев. Впереди еще шесть туров.

2⃣ Второе – ушибленный палец. Об этом уже рассказывал Холанд: «Кажется, я сломал ван Дейку палец. Не знаю, как это произошло. Он сказал: «Черт возьми, ты сломал мне палец!» Понятия не имею, как это случилось».

Пресс-служба Нидерландов уточнила: у ван Дейка не перелом, а вывих пальца. Все равно приятного мало. А в сентябре еще играть как раз с конкурентами – черногорцами и турками.

3⃣ Третье расстройство – фанат, побежавший к нему с телефоном. Произошло это после игры. Во время интервью фанат попытался сделать с ним селфи, но ван Дейк отпихнул его от себя и продолжил говорить.

Мнения как обычно разделились – одни критикуют поведение ван Дейка, другим не нравится бесцеремонность фаната и несоблюдение дистанции в период пандемии.

Первый после длительного перерыва матч за сборную – сплошное расстройство для ван Дейка. Но главное, чтобы не подвело здоровье – слишком напряженная обстановка у Нидерландов в группе. Ван Дейк команде сейчас необходим.

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Все фото: Keystone Press Agency / www.imago-images.de / Global Look Press
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