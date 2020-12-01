Деян Ловрен
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Юрий Жирков
Вирджил ван Дейк
Малком
Зенит
Ливерпуль
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#Деян Ловрен #Футбол #кино #Зенит #коронавирус #Ливерпуль #Юрий Жирков #Вирджил ван Дейк #Малком

Вышел мультик о Ловрене, который верит в теории заговора и доказывает клонирование ван Дейка «Ливерпулем»

01 декабря, 21:00

Bleacher Report выпустил шестиминутный мультфильм, где показал Деяна Ловрена в безумном образе: он в футболке «Зенита» и шапочке из фольги ищет микрочип в медицинской маске, а потом говорит: «С момента ухода из «Ливерпуля» многие на меня реагируют, будто я прошелся по краю плоской Земли, но я все еще лучший защитник правды!»

Если не хотите смотреть видео на английском, то ниже есть пересказ со спойлерами.

Ловрен живет в лачуге и выходит из леса на «аромат голландских лугов». Он заходит в дом, где на беговой дорожке со скоростью 72 км в час бежит ван Дейк, который сказал, что не потеет. И это напрягло Ловрена: «Не потеет, бегает с травмой и пахнет, как весна в Голландии? Что-то нехорошее происходит».

Ловрен пошел за ван Дейком. И открыл загадочную железную дверь. В комнате стоят десятки ван Дейков в капсулах с розовой жидкостью. Ловрена встретили Милнер и Трент, которые голосом робота испугали его: «Ты не должен быть здесь. Ты уже перешел».

Потом с шокирующим рассказом Ловрен забежал в комнату к игрокам «Зенита» (там сидели Малком с водкой в руках, Барриос, Дуглас Сантос и Жирков). Они не поверили Ловрену.

Жирков: «Деян, может тебе лучше найти новое хобби и снять шапку?»

Ловрен доказывает свою теорию: разбил капсулу с одним ван Дейком, но не успел показать его команде. Ловрена остановили все клоны, которые устрашающе повторяли «You’ll Never Walk Alone!»

В конце мультика Ловрен появился на завтраке «Зенита» и механическим голосом сказал, что больше не верит в странные теории.

Почему Ловрен вдруг – сторонник теорий заговора?

В мае Ловрен поддержал в инстаграме хорватского политика, который выступает против всеобщей вакцинации.

Потом он писал в инстаграм Биллу Гейтсу: «Игра окончена, Билл. Люди не слепы». Это был ответ на пост благодарности медработникам США.

А еще Ловрен рекламировал в соцсетях интервью конспиролога Дэвида Айка. Он связывает коронавирус с 5G-связью.

Все фото: Bleacher Report
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Теории заговора вокруг коронавируса. Чушь несут даже звезды: Трамп – про лечение светом, жена Джоковича – про вред 5G
Испанский клуб переименован в ФК «Плоская земля» в поддержку теории заговора. Что за дичь?
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#Вирджил ван Дейк
#Малком