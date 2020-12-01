Вышел мультик о Ловрене, который верит в теории заговора и доказывает клонирование ван Дейка «Ливерпулем»

Bleacher Report выпустил шестиминутный мультфильм, где показал Деяна Ловрена в безумном образе: он в футболке «Зенита» и шапочке из фольги ищет микрочип в медицинской маске, а потом говорит: «С момента ухода из «Ливерпуля» многие на меня реагируют, будто я прошелся по краю плоской Земли, но я все еще лучший защитник правды!»

Если не хотите смотреть видео на английском, то ниже есть пересказ со спойлерами.