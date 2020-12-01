Вышел мультик о Ловрене, который верит в теории заговора и доказывает клонирование ван Дейка «Ливерпулем»
Bleacher Report выпустил шестиминутный мультфильм, где показал Деяна Ловрена в безумном образе: он в футболке «Зенита» и шапочке из фольги ищет микрочип в медицинской маске, а потом говорит: «С момента ухода из «Ливерпуля» многие на меня реагируют, будто я прошелся по краю плоской Земли, но я все еще лучший защитник правды!»
Если не хотите смотреть видео на английском, то ниже есть пересказ со спойлерами.
Ловрен живет в лачуге и выходит из леса на «аромат голландских лугов». Он заходит в дом, где на беговой дорожке со скоростью 72 км в час бежит ван Дейк, который сказал, что не потеет. И это напрягло Ловрена: «Не потеет, бегает с травмой и пахнет, как весна в Голландии? Что-то нехорошее происходит».
Ловрен пошел за ван Дейком. И открыл загадочную железную дверь. В комнате стоят десятки ван Дейков в капсулах с розовой жидкостью. Ловрена встретили Милнер и Трент, которые голосом робота испугали его: «Ты не должен быть здесь. Ты уже перешел».
Потом с шокирующим рассказом Ловрен забежал в комнату к игрокам «Зенита» (там сидели Малком с водкой в руках, Барриос, Дуглас Сантос и Жирков). Они не поверили Ловрену.
Жирков: «Деян, может тебе лучше найти новое хобби и снять шапку?»
Ловрен доказывает свою теорию: разбил капсулу с одним ван Дейком, но не успел показать его команде. Ловрена остановили все клоны, которые устрашающе повторяли «You’ll Never Walk Alone!»
В конце мультика Ловрен появился на завтраке «Зенита» и механическим голосом сказал, что больше не верит в странные теории.
Почему Ловрен вдруг – сторонник теорий заговора?
В мае Ловрен поддержал в инстаграме хорватского политика, который выступает против всеобщей вакцинации.
Потом он писал в инстаграм Биллу Гейтсу: «Игра окончена, Билл. Люди не слепы». Это был ответ на пост благодарности медработникам США.
А еще Ловрен рекламировал в соцсетях интервью конспиролога Дэвида Айка. Он связывает коронавирус с 5G-связью.