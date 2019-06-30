Испанский клуб переименован в ФК «Плоская земля» в поддержку теории заговора. Что за дичь?

Президента клуба Хави Повеса цитирует Marca: «Создание клуба, посвященного этому движению – лучший способ постоянного присутствия в СМИ, это первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью – идеей. Я всю жизнь посвятил футболу, но исследовал и другие темы. Теория плоской Земли – одна из них».

С этим все понятно. Теперь вкратце об идее, которая заразила Повеса и клуб.

Сторонники теории «плоской земли» не согласны с тем, что Земля имеет форму шара . Дискуссии об этом велись еще в позапрошлом веке, а в прошлом было создано Общество плоской Земли. Его участники считают, что NASA скрывает от людей правду, чтобы тратить гигантское количество денег якобы на изучение космоса, которого не существует. Вот их основные положения:

• Земля – это плоский диск размером 40 тысяч км в диаметре.

• Солнце, Луна и звезды – вращаются над поверхностью Земли.

• Гравитации не существует, ускорение свободного падения возникает из-за того, что Земля движется вверх с ускорением 9,8 м/с2.

• Космоса нет, все фотографии оттуда – подделки, все запуски спутников и людей – фейк.

• Нет Южного полюса. То, что мы называем Антарктикой – просто опоясывающая мир ледяная стена. Северный полюс находится в самом центре плоской Земли.