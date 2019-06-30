Испанский клуб переименован в ФК «Плоская земля» в поддержку теории заговора. Что за дичь?
«Мостолес Баломпье» – малоизвестный клуб из Испании – в прошлом сезоне добился выхода в четвертый по силе дивизион страны. Команда в своем региональном чемпионате из 18 участников заняла второе место и теперь выступит в лиге Tercera (выше – Сегунда Б, Сегунда и Примера).
Даже находясь столь низко, «Мостолес» теперь известен по всему миру. Что для этого потребовалось? Сменить название на более громкое. Теперь он называется ФК «Плоская Земля» (Flat Earth FC) в поддержку теории о том, что наша планета на самом деле не круглая, а плоская.
Президента клуба Хави Повеса цитирует Marca: «Создание клуба, посвященного этому движению – лучший способ постоянного присутствия в СМИ, это первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью – идеей. Я всю жизнь посвятил футболу, но исследовал и другие темы. Теория плоской Земли – одна из них».
С этим все понятно. Теперь вкратце об идее, которая заразила Повеса и клуб.
Сторонники теории «плоской земли» не согласны с тем, что Земля имеет форму шара. Дискуссии об этом велись еще в позапрошлом веке, а в прошлом было создано Общество плоской Земли. Его участники считают, что NASA скрывает от людей правду, чтобы тратить гигантское количество денег якобы на изучение космоса, которого не существует. Вот их основные положения:
• Земля – это плоский диск размером 40 тысяч км в диаметре.
• Солнце, Луна и звезды – вращаются над поверхностью Земли.
• Гравитации не существует, ускорение свободного падения возникает из-за того, что Земля движется вверх с ускорением 9,8 м/с2.
• Космоса нет, все фотографии оттуда – подделки, все запуски спутников и людей – фейк.
• Нет Южного полюса. То, что мы называем Антарктикой – просто опоясывающая мир ледяная стена. Северный полюс находится в самом центре плоской Земли.
Два года назад в США состоялась первая международная конференция сторонников этой теории, ее посетили примерно 400 человек, заплатившие за билет $249. Затем прошла и вторая.
О чем еще думают «плоскоземельцы»:
- Если Земля круглая, то почему линия горизонта – ровная, а не закругленная;
- Авиаперелеты в нынешнем их виде – подходят под теорию плоской Земли и выглядят необъяснимо, если Земля круглая;
- Один и тот же рисунок на звездном небе, он практически не меняется. Значит, это просто голограммы на небесном куполе;
- Реки при круглой Земле не выливаются.
«Плоскоземельцев» чаще всего спрашивают:
- Если нет гравитации, то нет и магнитного поля?
- Почему, если Земля плоская, нельзя увидеть соседние города?
- Сдвиг тектонических плит при плоской Земле был бы невозможен?
- У ветра существует только два направления?
- Каким образом тогда меняются времена года?
Хотя вопросов на самом деле гораздо больше, но сторонники этой теории не могут дать на них объективные ответы. Именно поэтому дискуссии между «плоскоземельцами» и «шароверами» (как называют тех, кто считает, что Земля круглая) не слишком популярны.
Между тем, соцопрос ВЦИОМ в России показал, что в теорию среди наших соотечественников верят примерно 3% опрошенных. В США при аналогичном опросе среди молодежи выявили примерно треть «сомневающихся».
Думаете, в это верят только лишь обычные люди? Как бы не так. При этом теория захватила преимущественно баскетболистов.
«Езжу на машине от побережья до побережья, и для меня земля выглядит плоской. Я не еду вверх и вниз под углом 360 градусов. Так что, Китай находится под нами? Действительно? Нет, потому что мир плоский», – уверен Шакил О’Нил.
«Не знаю наверняка, но это вполне возможно», – сомневается Дрэймонд Грин.
«Это не теория заговора. Земля плоская», – бомбанул как-то признанием Кайри Ирвинг. С Ирвингом согласился и Уилсон Чендлер.
Вот в такое масштабное мероприятие втянулся и скромный клуб из Испании из города Мостолес. В нем проживают 200 тысяч человек, и он находится в 20 км от Мадрида. Теперь про клуб и город говорят все мировые СМИ.
Интересно, какой процент от всех болельщиков поддерживает модное название. Мы пока это не знаем, вероятно, и не узнаем, но одно можно сказать точно: пиар-ход получился впечатляющим. И верят ли на самом деле в плоскую Землю те, кто затеял смену названия, не так уж важно.