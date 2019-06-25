Один из сильнейших регбистов в мире потерял работу из-за оскорбления геев
В апреле австралийский клуб «Уаратаз» расторг контракт с замыкающим Исраэлем Фолау. Причина – чересчур гомофобские высказывания в социальных сетях. В последнем посте, которые Фолау уже удалил из профиля, он написал: «Все геи будут гореть в аду».
И таких записей, если прошерстить профиль Фолау, у него очень много.
Здесь, например, он призывает пьяниц, алкоголиков, гомосексуалистов, воров и других преступников покаяться.
Здесь он возмущается тем, что на территории Тасмании в свидетельстве о рождении ребенка не будут указывать пол.
Серьезно, в его инстаграме и твиттере настолько много религии, что исполнительный директор федерации регби Австралии Раелин Касл сказала: «То, что Исраэль публикует у себя, не отражает его позицию Федерации и его команды. Он одержим религией. Я не могу его осуждать, но это все смотрится не очень нормально». Касл говорила, что Фолау пообещал ей быть скромнее в социальных сетях, но не сдержал свое слово и подорвал ее доверие.
На самом деле игрок просто не может молча отреагировать на некоторые события, происходящие в мире. Недавно Федерация регби Австралии выступила в пользу легализации однополых браков, и Фолау не сдержался – это противоречит его вере и мировоззрению. Он придерживается движению мормонов. В него входит обязанность постоянного соблюдения традиционализма, жесткого слушания бога. Из-за этого Фолау и комментирует c осуждением все новости, касающиеся меньшинств.
Кроме того, проявления религии можно заметить и в игре Фолау. После каждого результативного действиями он жестами благодарит бога. Еще он носит напульсник с изображением креста.
В мае в австралийском суде начались разбирательства по делу Фолау. По их итогам Федерация разорвала контракт, по которому игрок получал 4 миллиона долларов в год. Это не дает ему право выступать ни за сборную, ни за клуб «Уаратаз», которым фактически распоряжается Федерация. Кроме того, из-за поведения Исраэля в социальных сетях соглашения с ним разорвали некоторые спонсоры.
Почему это важно
Фолау – один из мощнейших игроков в современном регби. В высшей лиге он дебютировал в 2007 году и на старте стал: а) Лучшим новичком; б) Лучшим молодым игроком Суперлиги. За 12 лет Фолау вырос в важнейшего разыгрывающего сборной Австралии и сильнейшего представителя своего амплуа. В Австралии он получал 4 миллиона долларов в год. По данным BBC, осенью он отклонил 10-миллионое предложение из Новой Зеландии.
Еще Фолау был номинирован на звание лучшего игрока мира в 2012-м и 2017-м. Со сборной он занял второе место на последнем Кубке мира. Кроме того, Раелин Касл, которая сейчас отзывается о нем достаточно отрицательным образом, еще год назад называла его гордостью Австралии и всего мирового регби.
Сейчас Фолау без клуба и без возможности поехать на Кубок мира. По данным The Guardian, Федерация даже не рассматривает вариант с возвращением Фолау в сборную. Сам же игрок тоже больше не намерен играть за команду, думает о смене гражданства, но оспаривает свое изгнание через суд.
Фолау собирает деньги для финансирования юридических разбирательств. На данный момент он провел два раунда сборов пожертвований (первый принес ему 414 тысяч долларов, второй – 530 тысяч) и готовится организовать еще несколько. А помогает ему в этом христианская церковь Австралии. При этом Фолау даже не чувствует себя неправым в этой ситуации. Он, наоборот, говорит, что его позиция верна: «Почему люди думают, что могут указывать мне? Они несправедливо обходятся с моим решением, с моей верой. Каждый может делать то, что хочет. Каждый верует в то, что считает правильным».
Тема Фолау самая популярная в мире регби на данный момент. Есть те, кто поддерживают его (таких не очень много). Но тех, кто осуждает Фолау за его реакцию, большинство. К примеру, бывший капитан сборной Ирландии Гарет Томас, который в 2009 году сделал каминг аут, написал в своем твиттере: «Я чувствую ненависти или гнева к Израилю Фолау. Я пишу с сочувствием. Всем, кто читает его – не принимайте эти слова близко к сердцу. Становитесь лучше и будьте собой. Не ад, а счастье ждет вас».