Один из сильнейших регбистов в мире потерял работу из-за оскорбления геев

Сейчас Фолау без клуба и без возможности поехать на Кубок мира. По данным The Guardian, Федерация даже не рассматривает вариант с возвращением Фолау в сборную. Сам же игрок тоже больше не намерен играть за команду, думает о смене гражданства, но оспаривает свое изгнание через суд.

Фолау собирает деньги для финансирования юридических разбирательств. На данный момент он провел два раунда сборов пожертвований (первый принес ему 414 тысяч долларов, второй – 530 тысяч) и готовится организовать еще несколько. А помогает ему в этом христианская церковь Австралии. При этом Фолау даже не чувствует себя неправым в этой ситуации. Он, наоборот, говорит, что его позиция верна: «Почему люди думают, что могут указывать мне? Они несправедливо обходятся с моим решением, с моей верой. Каждый может делать то, что хочет. Каждый верует в то, что считает правильным».

Тема Фолау самая популярная в мире регби на данный момент. Есть те, кто поддерживают его (таких не очень много). Но тех, кто осуждает Фолау за его реакцию, большинство. К примеру, бывший капитан сборной Ирландии Гарет Томас, который в 2009 году сделал каминг аут, написал в своем твиттере: «Я чувствую ненависти или гнева к Израилю Фолау. Я пишу с сочувствием. Всем, кто читает его – не принимайте эти слова близко к сердцу. Становитесь лучше и будьте собой. Не ад, а счастье ждет вас».