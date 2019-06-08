В Англии ввели «правило Руни». Теперь клубы обязаны проводить собеседования с людьми разного цвета кожи

«Правило Руни» касается должности главного тренера. Его суть заключается в том, что, если клуб Английской футбольной лиги ищет человека на эту позицию, он обязан провести интервью как минимум с одним представителем категории BAME, т.е. темнокожим, азиатом или человеком из другой малой этнической группы.

Это правило не имеет никакого отношения к Уэйну Руни: его назвали в честь Дэна Руни, который ввел аналогичное правило в американской NFL.