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Юрий Жирков
№18
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 авг. 1983 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Даже в 36 лет Жирков – идеальный футболист. Играет в сборной, выигрывает конкуренцию, забивает
#Юрий Жирков
01 сентября 2019, 22:15
Жирков в 36 лет тащит для «Зенита» победы и вколачивает красоту 🗿
#Юрий Жирков
04 марта, 21:25
Жирков повторил гол из 2010-го. Тоже пульнул «Спартаку» дальним ударом
#Юрий Жирков
01 сентября 2019, 20:35
В «Зенит» вернулся Круговой. Еще весной с ним договорился ЦСКА, но все сорвалось
#Данил Круговой
21 августа 2019, 17:25
Каким был футбол 10 лет назад. Фотохроника
#РПЛ
20 мая 2019, 17:07
Единственный конфликт из матча «Спартак» – «Зенит» погасили через сутки. Жирков – молодец
#Юрий Жирков
18 марта 2019, 20:49