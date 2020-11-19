100 матчей Жиркова – в одной картинке

Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии и провел на поле всю игру. Это его 100-й матч за сборную, и он закончился унижением – 0:5.

На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает

Жирков дебютировал в 2005 году, когда ему был 21 год. Россия вышла в черно-белой форме на товарищеский матч с Италией и проиграла (0:2).

Спустя 5700+ дней Жирков все еще бегает за сборную. Ему 37, но его история продолжается: