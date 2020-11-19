Юрий Жирков
Лига наций
Футбол
Россия
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#Юрий Жирков #Россия #Футбол #Лига наций

100 матчей Жиркова – в одной картинке

8 часов назад
Николай Живоглядов

Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии и провел на поле всю игру. Это его 100-й матч за сборную, и он закончился унижением – 0:5.

На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает

Жирков дебютировал в 2005 году, когда ему был 21 год. Россия вышла в черно-белой форме на товарищеский матч с Италией и проиграла (0:2).

Спустя 5700+ дней Жирков все еще бегает за сборную. Ему 37, но его история продолжается:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Global Look Press / Dmitry Golubovich / Maksim Konstantinov / Alexander Wilf
Жирков – 🗿
Первый матч Жиркова в сборной – в специальной черно-белой форме. Девять игроков того вечера станут чемпионами мира
На 100 игр Жиркова влияет один непонятный матч России. ФИФА его не признает, но игрокам – учитывает
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попкорный слуга
8 часов назад

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