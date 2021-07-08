5 игроков, которых мы больше не увидим в сборной

• Сослан Джанаев. Станислав Черчесов любил вызывать Джанаева. Иногда даже игнорировал молодых вратарей ради Джанаева в заявке. Сам Джанаев про это говорил так:

«Сейчас нас ждет большой турнир, все хотят туда попасть, и я не исключение. Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной?»

Правда, на Евро Джанаева не было – туда поехали Дюпин, Шунин и Сафонов. Вряд ли состав вратарей изменится даже с новым тренером.

• Юрий Жирков. Здесь все просто: Жиркову в августе будет 38. Даже с учетом всей проблемности на флангах обороны он вряд ли появится в сборной.

• Роман Нойштедтер. На самом деле в последний раз Черчесов вызывал Нойштедтера в сборную в 2019 году. Оснований на это не было, да и на ближайшие перерывы на матчи сборных они вряд ли появятся.