5 игроков, которых мы больше не увидим в сборной
Станислав Черчесов официально перестал был тренером сборной России. РФС подождал чуть больше двух недель с момента провала на Евро и уволил его. Главное явление, ассоциирующееся с работой Черчесова? Хм, возможно, вызов игроков, которые помогали ему с управлением и атмосферой, но очень сомнительно смотрелись чисто в скилловом плане.
И вот некоторых таких футболистов мы с большой вероятностью больше не увидим в сборной.
• Сослан Джанаев. Станислав Черчесов любил вызывать Джанаева. Иногда даже игнорировал молодых вратарей ради Джанаева в заявке. Сам Джанаев про это говорил так:
«Сейчас нас ждет большой турнир, все хотят туда попасть, и я не исключение. Слышал ли вопросы в прессе о том, почему Черчесов вызывает Габулова, Джанаева? Наверняка Черчесов не враг себе, чтобы вызывать земляков по принципу «я осетин – вызову только осетина». Почему тогда не играет 11 осетин в сборной?»
Правда, на Евро Джанаева не было – туда поехали Дюпин, Шунин и Сафонов. Вряд ли состав вратарей изменится даже с новым тренером.
• Юрий Жирков. Здесь все просто: Жиркову в августе будет 38. Даже с учетом всей проблемности на флангах обороны он вряд ли появится в сборной.
• Роман Нойштедтер. На самом деле в последний раз Черчесов вызывал Нойштедтера в сборную в 2019 году. Оснований на это не было, да и на ближайшие перерывы на матчи сборных они вряд ли появятся.
• Денис Черышев. Самый грустный пункт этого списка. У Черышева со сборной в этом году не получилось вообще ничего. До Евро мы писали такой материал:
Главная загадка сборной – Черышев. Он провел ноль минут в 2021 году – и едет на Евро
На чемпионат Европы Черышев все-таки поехал, но провел на поле всего 34 минуты: заменил в матче с Бельгией Кузяева на 39-й минуте. А на 63-й ушел на замену сам. Черчесов потом говорил: «С одной стороны, не попал в игру. С другой, нужно было менять систему. Там мы поставили его под Дзюбой, что для него непривычно. Дали освоиться, когда увидели, что не так получается, выпустил Миранчука».
Сейчас, кажется, единственный шанс Черышева реально заслужить доверие следующего тренера и получить вызов в сборную – заиграть в клубе.
• Андрей Семенов. Еще один игрок, чей вызов в сборную вызывал у многих вопросы. Семенов – не топовый футболист, он даже не играет в элитном клубе РПЛ. У него нет бешеной статистики. Но при Черчесове он вызывался в сборную почти каждый раз. Последнее его выступление запомнилось дичайшей ошибкой.