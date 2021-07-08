«Для непривитых Черчесов продлил контракт». Россия обсуждает увольнение тренера сборной

итак Черчесов всё-таки уходит с поста главного тренера сборной ситуэйшн из разряда "никогда такого не было и вот опять" как будто сейчас придёт другой рандомный дядька, и сборная заиграет в стиле топовых европейских команд, ага, прям как по волшебству 👌