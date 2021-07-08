Станислав Черчесов
Евро-2020
Россия
«Для непривитых Черчесов продлил контракт». Россия обсуждает увольнение тренера сборной
вчера, 17:03
Станислав Черчесов уволен из сборной России.
Почти все в соцсетях радуются и переделывают мемы Черчесова, но не верят, что отставка нам сильно поможет.
Черчесов уволен. Что ж, спасибо за чм, за испанцев, за 1/4. И пока-пока)))
Я вас во-первых приветствую, а во-вторых трудовую свою заберите
говорят что для невакцинированных Черчесов продлил контракт еще на 2 года
Сборная России по футболу на следующий день после увольнения Черчесова https://t.co/xmoMhAu3o6
Ну вот, Станислав Черчесов уволен и снова можно говорить «товарищеский матч», «усталость» и «проблема».
Станислав Черчесов не закончил работу со сборной, он ее выполнил.
даже черчесов уволился, а я продолжаю работать там где не хочу
Умеет же Черчесов обьединить людей с разными клубными пристрастиями, в 2018 победой над испанцами на ЧМ, в 2021 своим увольнением, и тогда и сейчас народ ликует!
итак Черчесов всё-таки уходит с поста главного тренера сборной ситуэйшн из разряда "никогда такого не было и вот опять" как будто сейчас придёт другой рандомный дядька, и сборная заиграет в стиле топовых европейских команд, ага, прям как по волшебству 👌
В РФС говорят не ''Все на Никольскую'', а ''Все на Николича''
⚡️Дзюба и Кокорин записали видео в поддержку Станислава Черчесова https://t.co/s6Hfp1idPL
Бонус – фейковый аккаунт Черчесова. В комментариях там случается великое.
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