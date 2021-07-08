Станислав Черчесов
Евро-2020
Россия
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#Станислав Черчесов #Евро-2020 #Россия

«Для непривитых Черчесов продлил контракт». Россия обсуждает увольнение тренера сборной

вчера, 17:03

zumapress / global look press

Станислав Черчесов уволен из сборной России.

Почти все в соцсетях радуются и переделывают мемы Черчесова, но не верят, что отставка нам сильно поможет.

Бонус –  фейковый аккаунт Черчесова. В комментариях там случается великое.

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