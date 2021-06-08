Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло

Что известно о зарплате Черчесова?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получает 2,5 миллиона евро в год – об этом писали различные медиа. В середине марта об этом упомянул журналист Сергей Егоров на своем ютуб-канале.

Сейчас в рейтингах зарплат тренеров Евро-2020 фигурирует именно эта сумма. Официально РФС и сборная России зарплату Черчесова не озвучивали.

Также телеграм-канал Baza упоминал бонусы тренеров и персонала - 20 миллионов рублей за победы в товарищеских матчах и около 10 миллионов – за ничьи.

Зарплата Черчесова – это много или мало?

В сравнении с тренерами сборных на Евро он занимает пятое место, больше зарабатывают Йоахим Лев, Дидье Дешам, Франк де Бур и Гарет Саутгейт. Но данные о зарплате де Бура взяты из неофициального источника.

Из рейтинга зарплат можно сделать выводы:

Лев зарабатывает почти в два раза больше Черчесова (4,75), а Саутгейт – на полмиллиона евро (3).

Победивший с Португалией на Евро-2016 Фернанду Сантуш получает чуть меньше (2,25 миллиона).

В два раза меньше оклад у главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса. Бельгия – соперник России по группе.

У двух других соперников зарплата недотягивает до полумиллиона евро даже в складчину – 270 тысяч у датчанина Каспера Юлманда и 190 тысяч у финна Маркку Канервы.

По данным Sports.ru, самый низкооплачиваемый тренер Евро – у македонцев. Игор Ангеловски зарабатывает 90 тысяч евро в год. В 27 раз меньше Черчесова. То есть Черчесов даже за две недели получает больше, чем Ангеловски за год.