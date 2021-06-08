Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
Что известно о зарплате Черчесова?
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получает 2,5 миллиона евро в год – об этом писали различные медиа. В середине марта об этом упомянул журналист Сергей Егоров на своем ютуб-канале.
Сейчас в рейтингах зарплат тренеров Евро-2020 фигурирует именно эта сумма. Официально РФС и сборная России зарплату Черчесова не озвучивали.
Также телеграм-канал Baza упоминал бонусы тренеров и персонала - 20 миллионов рублей за победы в товарищеских матчах и около 10 миллионов – за ничьи.
Зарплата Черчесова – это много или мало?
В сравнении с тренерами сборных на Евро он занимает пятое место, больше зарабатывают Йоахим Лев, Дидье Дешам, Франк де Бур и Гарет Саутгейт. Но данные о зарплате де Бура взяты из неофициального источника.
Из рейтинга зарплат можно сделать выводы:
- Лев зарабатывает почти в два раза больше Черчесова (4,75), а Саутгейт – на полмиллиона евро (3).
- Победивший с Португалией на Евро-2016 Фернанду Сантуш получает чуть меньше (2,25 миллиона).
- В два раза меньше оклад у главного тренера бельгийской сборной Роберто Мартинеса. Бельгия – соперник России по группе.
- У двух других соперников зарплата недотягивает до полумиллиона евро даже в складчину – 270 тысяч у датчанина Каспера Юлманда и 190 тысяч у финна Маркку Канервы.
По данным Sports.ru, самый низкооплачиваемый тренер Евро – у македонцев. Игор Ангеловски зарабатывает 90 тысяч евро в год. В 27 раз меньше Черчесова. То есть Черчесов даже за две недели получает больше, чем Ангеловски за год.
Насколько велика зарплата Черчесова для России?
В 2015 году «Новая газета» писала о контракте Фабио Капелло сроком на 4,5 года на сумму в семь миллионов евро. Этот договор действовал с января 2014 года. При расторжении контракта в середине 2015-го стороны договорились на компенсацию в шесть миллионов евро.
Следующим тренером был Леонид Слуцкий. Весной 2016-го Finance Foоtball сообщил данные по зарплатам тренеров сборных-участниц Евро-2016. Было указано, что Слуцкий работает бесплатно. «У нас даже не зарплата будет, а некий бонус за решение задач», – сказал Виталий Мутко при назначении Слуцкого новым тренером сборной в августе 2015-го.
Тогда же, весной 2016-го, Слуцкий сказал: «Я подписал соглашение с Российским футбольным союзом. Теперь я получаю зарплату по контракту. Сколько? Меня устраивает».
Официально данные о зарплате Слуцкого озвучены не были.
Сколько сборная России заработает с Черчесовым?
Призовой фонд на Евро-2020 будет рекордным – 371 миллион евро.
- Каждая сборная гарантированно получает 9,25 миллиона за участие.
- За победу на групповом этапе будет выплачена сумма в 1,5 миллиона, за ничью – 750 тысяч.
- Выход в 1/8 финала дополнительно принесет два миллиона, в четвертьфинал – 3,25 млн, в полуфинал – пять миллионов и в финал – семь миллионов. Плюс еще три миллиона добавятся победителю Евро.
Россия в любом случае получит 9,25 миллиона, даже если не наберет ни одного очка в группе.
Сколько заработает победитель Евро-2020. Гарантированный доход России – более 9 миллионов
Как долго работает Черчесов?
Он был назначен главным тренером сборной России 10 августа 2016 года. С тех пор прошло почти пять лет.
Дольше Черчесова в сборной работал только Олег Романцев, но с перерывом – он возглавлял сборную дважды. Россия под его руководством провела 60 матчей. У Черчесова пока 54. При Романцеве сборная выиграла 24 матча, при Черчесове – 23.
В 2020 году Черчесов продлил контракт со сборной России до конца 2022-го. Он может быть продлен еще на два года в случае успешного выступления на ЧМ-2022.