Огромная проблема России – травма Кудряшова. Он слишком важен для Черчесова, а заменить без вопроса некем

«Есть предпосылки к тому, что Кудряшов может нам не помочь», – тревожные слова Станислава Черчесова после игры.

На следующий день было подтверждено повреждение икроножной мышцы. «Окончательное решение об участи Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии», – сообщила пресс-служба сборной.

Почему Кудряшов важен сборной

Кудряшов практически неизменно вызывается в сборную России при Черчесове. Он дебютировал в команде одновременно с первым матчем под руководством Черчесова. Все свои 44 матча за сборную Кудряшов провел именно при нем.

✅ Участвовал в товарищеских матчах при подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

✅ На Кубке конфедераций он сыграл все три игры.

✅ На ЧМ-2018 пропустил матч только против Саудовской Аравии.

✅ В первом розыгрыше провел два матча Лиги наций из четырех, во втором – четыре из шести.

✅ На счету Кудряшова девять из десяти матчей в квалификации к Евро-2020.

✅ Две игры и трех в отборе к ЧМ-2022 – тоже провел.

Фактически везде в турнирах, где участвовала сборная при Черчесове, играл и Кудряшов. Чаще всех остальных при нем выходил именно Кудряшов.