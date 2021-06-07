Огромная проблема России – травма Кудряшова. Он слишком важен для Черчесова, а заменить без вопроса некем
Федор Кудряшов травмировался перед товарищеской игрой сборной России и не сыграет на старте Евро-2020. Жена игрока Анастасия Кудряшова рассказала, что он точно пропустит два стартовых матча.
С Бельгией Россия сыграет 12 июня, с Финляндией – 16-го. Выход Кудряшова в заключительном матче группового этапа тоже под вопросом. 21 июня России предстоит игра против Дании.
Когда и как он травмировался
Это произошло перед заключительной товарищеской игрой против Болгарии 5 июня. Кудряшов травмировал икроножную мышцу, так что в составе его заменил Андрей Семенов.
«Есть предпосылки к тому, что Кудряшов может нам не помочь», – тревожные слова Станислава Черчесова после игры.
На следующий день было подтверждено повреждение икроножной мышцы. «Окончательное решение об участи Кудряшова на Евро примут после оценки динамики стартовой терапии», – сообщила пресс-служба сборной.
Почему Кудряшов важен сборной
Кудряшов практически неизменно вызывается в сборную России при Черчесове. Он дебютировал в команде одновременно с первым матчем под руководством Черчесова. Все свои 44 матча за сборную Кудряшов провел именно при нем.
✅ Участвовал в товарищеских матчах при подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира.
✅ На Кубке конфедераций он сыграл все три игры.
✅ На ЧМ-2018 пропустил матч только против Саудовской Аравии.
✅ В первом розыгрыше провел два матча Лиги наций из четырех, во втором – четыре из шести.
✅ На счету Кудряшова девять из десяти матчей в квалификации к Евро-2020.
✅ Две игры и трех в отборе к ЧМ-2022 – тоже провел.
Фактически везде в турнирах, где участвовала сборная при Черчесове, играл и Кудряшов. Чаще всех остальных при нем выходил именно Кудряшов.
Кудряшов не сыграет. Что делать сборной?
Два матча без него, да и к третьему насколько будет готов – большой вопрос. Похоже, на групповом этапе России придется обойтись без Кудряшова. Какие есть варианты:
• Экспериментальный – организовать тройку защитников из Семенова, Джикии и Баринова. Черчесов проверил опорника Баринова в центре защиты в матче с Болгарией.
«На сборах он 80 процентов времени играл на позиции центрального защитника, у него есть потенциал – он вышел с нуля и сыграл качественно», – слова тренера. Возможно, Черчесов запретил бы слово «экспериментальный» в нашем материале. Тогда назовем этот вариант не слишком ожидаемым.
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• Рискованный – поставить к Семенову и Джикии Дивеева. Центр защиты для него – родная позиция, к схеме с тремя центральными привыкать не нужно – играл одним из трех центральных весь прошлый сезон-2019/20 в ЦСКА. У него высокий рост, он входит в топ-15 игроков РПЛ по выигранным верховым единоборствам.
Есть и опыт большого турнира сборных, но негативный – Россия не вышла и группы на молодежном Евро весной 2021-го. Дивеев был основным защитником.
• Невероятный – в центре с Семеновым и Джикией сыграет Евгеньев, если будет вызван вместо Кудряшова. Но вероятность этого ничтожна. У Евгеньева слишком мало опыта и всего один матч за сборную, а Черчесов никогда не выбирает слишком неожиданные решения. На Евро-2016 в четвертьфинале в составе сборной Франции дебютировал Самуэль Умтити – так и доиграл до конца финала. Россия себе такого позволить не может.
• Возможный – смена схемы в три центральных защитника на четыре в линию. Тогда не придется гадать с центром – там точно сыграют Джикия и Семенов, а на флангах – Караваев/Жирков и Фернандес.
Но здесь минус в том, что Черчесов сознательно наигрывал схему в три защитника в 2021-м. Два матча из трех в отборе к ЧМ-2022 (со Словенией и Словакией), две товарищеские игры против Польши и Болгарии – все прошли с тремя центральными. Осенью в Лиге наций команда выходила с такой схемой лишь однажды.
Скорее всего, от идеи сыграть в три центральных Черчесов не откажется в играх против Бельгии и Дании. Если схема поменяется на игру против Финляндии, это не удивит.
Что еще объединяет Кудряшова и Черчесова
Они вместе работали в «Спартаке» и «Ахмате». Кудряшов играл при Черчесове еще в 2007-м, когда ему было всего 20 лет.
В 2019-м «Бизнес Online» писал, что Черчесов повлиял на выплату долгов Кудряшову в «Рубине» – помог добиться полагавшихся по контракту денег от клуба.
В 2016-м Кудряшов рассказывал, как разозлил Черчесова вопросом про одно из упражнений.
📢 «Тот меня вызвал к себе – таким злым его еще никогда не видел. Он мне сказал чуть ли не собирать вещи и провел собрание в этот же день. Смотрит на меня при всех: «Кудряшов, знаешь, что нам это дает?» Включает матч с «Зенитом», когда мы их 2:0 обыграли и где Аилтон и Лебеденко забили. Целый тайм смотрели, он демонстрировал, что это упражнение дает Рыбусу, Иванову и другим. А потом говорит: «Я теперь понимаю, зачем в номере главного тренера стоит джакузи. Чтобы топить таких, как ты, Кудряшов!»
📢 Позже он говорил, что взаимопонимание стало другим: «Раньше мне было просто тяжело с ним разговаривать один на один, так как для меня это очень харизматичный и сильный человек, от него просто идет такая жизненная сила, энергия, что меня она подавляла. Сейчас мне проще, не знаю, с чем это связано. И Станислав Саламович, уверен, изменился. Он стал больше психологом».
📢 Черчесов свое отношение высказал через несколько лет: «Федор – ответственный, серьезный парень. В Турции он очень раскрепостился. Он проводит великолепный сезон, это игрок, который дает результат».