Сафонов дебютировал, а Кузяев сыграл левого защитника. Сборная России экспериментирует перед Евро
Россия провела товарищескую игру с Польшей (1:1). Единственный гол от России забил защитник Караваев. Для сборной это был первый матч в рамках подготовки к Евро-2020. 5 июня у нее будет еще один – против Болгарии. Он состоится в Москве. Пока же Черчесов экспериментировал перед объявлением окончательного состава на Евро-2020.
Черчесов уместил Головина и Миранчука в одном составе. Это редкость
Таким был стартовый состав на Польшу:
Выделяются две вещи:
- Головин и Миранчук вышли на поле вместе. По разным причинам этого раньше не было. Либо они приезжали в сборную в разное время, либо один всегда начинал на скамейке. Помощник Черчесова Ромащенко рассказывал, что во время подготовки к Евро-2020 сборная попробует разные варианты. Эксперимент завершился ассистом от Головина.
- Далер Кузяев номинально сыграл левого латераля в схеме с пятью защитниками. Это вынужденный эксперимент. Марио Фернандес не готов к игре из-за мини-травмы, поэтому автор гола Караваев вышел на родной позиции правого защитника. Кузяев закрывал левый фланг 67 минут. Дальше вместо него появился 37-летний Жирков.
Замена вратаря и полноценный выход Мухина
Основные события матча связаны с заменами. Напоминаем: в товарищеских играх они разрешены в любых количествах. На 63-й минуте Черчесов неожиданно поменял вратаря – вместо Шунина вышел Сафонов. Это первый матч Сафонова во взрослой команде. До этого он сыграл десять матчей за молодежную сборную. Семь из них – официальные игры.
Россия заменила вратаря в матче с Польшей, выпустив Сафонова. Это его дебют за сборную
Максим Мухин дебютировал еще в отборе на ЧМ-2022. Тогда он сыграл пять минут против Словении (2:1). Черчесов выпустил Мухина и против Польши, но тут он отыграл уже 36 минут (включая добавленное время). Теперь фамилию Мухина учат даже комментаторы на РЕН ТВ. Два матча за сборную он провел, когда представлял два разных клуба.
Соболев – третий выбор в атаке сборной
С основным форвардом в сборной все понятно. Артем Дзюба – капитан и почти рекордсмен сборной России по голам. Черчесов взял в расширенный состав на Евро-2020 трех форвардов. В матче с Польшей на поле вышел Заболотный, который как раз и заменил Дзюбу. Соболев остался на скамейке до конца игры, хотя весной появлялся и даже забивал в квалификации ЧМ.
На сборе в Австрии Заболотный пропустил несколько тренировок, но Черчесов в нем не сомневается. Еще он объяснял разницу между всеми форвардами: «Во-первых, по характеру, во-вторых, по функциям. Только габаритами плюс-минус одинаковые. Поэтому говорят, что они однотипны, но это не так». Говорил, что каждый важен при определенном раскладе в игре.
Неожиданный негатив – игра Кудряшова и игнор Макарова
Федор Кудряшов был одним из самых заметных игроков сборной России. Часто ошибался, получил желтую карточку за грубый фол.
Денис Макаров – автор самого красивого гола сезона РПЛ. Это дебютант сборной, который так и не вышел на поле. Даже в товарищеском матче. Лунев, Евгеньев и Фомин вообще не попали в заявку на матч. Но Черчесов сказал, что это ничего не означает.