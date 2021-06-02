Сафонов дебютировал, а Кузяев сыграл левого защитника. Сборная России экспериментирует перед Евро

Соболев – третий выбор в атаке сборной

С основным форвардом в сборной все понятно. Артем Дзюба – капитан и почти рекордсмен сборной России по голам. Черчесов взял в расширенный состав на Евро-2020 трех форвардов. В матче с Польшей на поле вышел Заболотный, который как раз и заменил Дзюбу. Соболев остался на скамейке до конца игры, хотя весной появлялся и даже забивал в квалификации ЧМ.

На сборе в Австрии Заболотный пропустил несколько тренировок, но Черчесов в нем не сомневается. Еще он объяснял разницу между всеми форвардами: «Во-первых, по характеру, во-вторых, по функциям. Только габаритами плюс-минус одинаковые. Поэтому говорят, что они однотипны, но это не так». Говорил, что каждый важен при определенном раскладе в игре.

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