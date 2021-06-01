Польша - Россия: 01 июня 2021 смотреть онлайн

Польша
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Польша - Россия: 01 июня 2021 смотреть онлайн

Россия
Товарищеские матчи, Июнь

Товарищеские матчи,

Июнь
1 июня 2021, 21:45 МСК
1.06.2021, 21:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Польша
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
13
Рыбус
Мацей Рыбус
15
Глик
Камиль Глик
5
Беднарек
Ян Беднарек
8
Хелик
Михал Хелик
18
Берешиньски
Бартош Берешиньски
10
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
20
Зелински
Петр Зелински
16
Модер
Якуб Модер
14
Свидерски
Карол Свидерски
23
Пентек
Кшиштоф Пентек
Запасные
12
Немчински
Карол Немчински
-
22
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
4
Давидович
Павел Давидович
-
19
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
-
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
-
3
Реца
Аркадиуш Реца
-
17
Плахета
Пшемыслав Плахета
-
8
Козловски
Каспер Козловски
-
11
Гросицки
Камил Гросицки
-
7
Милик
Аркадиуш Милик
-
21
Йозвяк
Камил Йозвяк
-
17
Ковальчик
Себастьян Ковальчик
-
Тренерский состав
Паулу Соуза
Россия
мин
1
Шунин
Антон Шунин
18
Жирков
Юрий Жирков
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
23
Кузяев
Далер Кузяев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
17
Головин
Александр Головин
11
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
16
Лунев
Андрей Лунев
-
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
4
Караваев
Вячеслав Караваев
-
20
Ионов
Алексей Ионов
-
3
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
21
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
15
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Фомин
Даниил Фомин
-
6
Мостовой
Андрей Мостовой
-
19
Мухин
Максим Мухин
-
10
Заболотный
Антон Заболотный
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Тренерский состав
Станислав Черчесов

Прошлые матчи

12.06.2012 12 июня 2012 вт 21:45
Польша
1 : 1
Россия
12.06.2012 12 июня 2012 вт 21:45
Польша
1
Россия
1

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