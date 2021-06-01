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Музыка
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Товарищеские матчи
Польша VS Россия
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Польша - Россия: 01 июня 2021 смотреть онлайн
Польша
-:-
Польша - Россия: 01 июня 2021 смотреть онлайн
Россия
Товарищеские матчи, Июнь
Товарищеские матчи,
Июнь
1 июня 2021, 21:45 МСК
1.06.2021, 21:45 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Польша
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
13
Рыбус
Мацей Рыбус
15
Глик
Камиль Глик
5
Беднарек
Ян Беднарек
8
Хелик
Михал Хелик
18
Берешиньски
Бартош Берешиньски
10
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
20
Зелински
Петр Зелински
16
Модер
Якуб Модер
14
Свидерски
Карол Свидерски
23
Пентек
Кшиштоф Пентек
Запасные
12
Немчински
Карол Немчински
-
22
Фабиански
Лукаш Фабиански
-
4
Давидович
Павел Давидович
-
19
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
-
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
-
3
Реца
Аркадиуш Реца
-
17
Плахета
Пшемыслав Плахета
-
8
Козловски
Каспер Козловски
-
11
Гросицки
Камил Гросицки
-
7
Милик
Аркадиуш Милик
-
21
Йозвяк
Камил Йозвяк
-
17
Ковальчик
Себастьян Ковальчик
-
Тренерский состав
Паулу Соуза
Россия
мин
1
Шунин
Антон Шунин
18
Жирков
Юрий Жирков
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
23
Кузяев
Далер Кузяев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
17
Головин
Александр Головин
11
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
16
Лунев
Андрей Лунев
-
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
4
Караваев
Вячеслав Караваев
-
20
Ионов
Алексей Ионов
-
3
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
21
Мирзов
Резиуан Мирзов
-
15
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Фомин
Даниил Фомин
-
6
Мостовой
Андрей Мостовой
-
19
Мухин
Максим Мухин
-
10
Заболотный
Антон Заболотный
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Тренерский состав
Станислав Черчесов
Прошлые матчи
12.06.2012
12 июня 2012
вт
21:45
Польша
1 : 1
Россия
12.06.2012
12 июня 2012
вт
21:45
Польша
1
Россия
1
Новости
Угадайте русский клуб по строчке из гимна. Тест «Гола», где поют про стоны, дзюдо и Ленина
#РПЛ
09 апреля, 17:25
Черчесов уже второй раз выпускает Мостового, а потом меняет. И снова объясняет это тактикой
#Андрей Мостовой
31 марта, 00:17
Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем
#Россия
30 марта, 23:54
Фернандес и Джикия держали друг друга во время углового. Словакия забила
#Россия
30 марта, 23:00
Жирков = бесконечность. Единственный, кто сыграл со Словенией и сейчас, и в Мариборе-2009
1
#Юрий Жирков
27 марта, 19:31
1
За Россию дебютировал 19-летний Мухин. Он никогда не играл за молодежку, а еще судился, отказываясь идти в «Зенит»
#Максим Мухин
27 марта, 19:07
Россия и Словения – это всегда драма. В Акинфеева летали «ножи» с трибун, скандал с кальянами и куча удалений
1
#Россия
27 марта, 13:45
1
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
#
Новости матча
Сборная России сыграет товарищеские матчи с Польшей и Болгарией в июне
14 апреля, 14:29
Женская сборная России по футболу вышла на Евро-2022 после стыковых игр с Португалией
13 апреля, 18:56
Россия поднялась с 39 на 38 место в рейтинге ФИФА
07 апреля, 15:59
«Вильярреал» откроет свою первую академию в России. Ее расположат в Краснодаре
06 апреля, 17:57
Сборная России проиграла Словакии и опустилась на второе место в группе
30 марта, 23:39
Мостовой отыграл 19 минут в матче против Словакии. Вышел на замену – потом сел обратно
30 марта, 23:20
Как раньше играли Россия и Словакия
29 марта, 17:30
Прогноз на матч Словакия – Россия, 30 марта 2021 года
29 марта, 17:30