Главные выводы из выступления Черчесова: Дзюба может не сыграть за сборную, отсутствие Джанаева помешало на Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел пресс-конференцию. Он отвечал на вопросы более двух часов. Основные цитаты и объяснения от Черчесова мы собрали в отдельном материале. Ключевой момент – пока он никуда не уходит, но еще не обсуждал это с президентом РФС Александром Дюковым. Именно Дюков примет решение о будущем Черчесова в сборной.

Такой сборную России сейчас видит сам Станислав Черчесов:

✍️ Россия научилась физической подготовке, но возникла проблема с куражом. Именно отсутствие куража и вдохновения Черчесов считает главной причиной вылета России с Евро-2020. На ЧМ-2018 складывалось все вместе. Тогда сборная России плавно подходила к турниру, это сочеталось с хорошим настроем. На Евро-2020 сборная не проиграла другим только по физике.

✍️ Дзюба остается лидером, но может завершить международную карьеру. Еще после матча с Данией мы рассказывали о его голевом рекорде. Но теперь Дзюба может и не опередить Кержакова. Черчесов говорил о его лидерских качествах (с ними все в норме), а перед этим назвал Дзюбу в списке ветеранов. Он касался тех, кому нужно принять решение о дальнейшей карьере в сборной.