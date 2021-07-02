Главные выводы из выступления Черчесова: Дзюба может не сыграть за сборную, отсутствие Джанаева помешало на Евро
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел пресс-конференцию. Он отвечал на вопросы более двух часов. Основные цитаты и объяснения от Черчесова мы собрали в отдельном материале. Ключевой момент – пока он никуда не уходит, но еще не обсуждал это с президентом РФС Александром Дюковым. Именно Дюков примет решение о будущем Черчесова в сборной.
Такой сборную России сейчас видит сам Станислав Черчесов:
✍️ Россия научилась физической подготовке, но возникла проблема с куражом. Именно отсутствие куража и вдохновения Черчесов считает главной причиной вылета России с Евро-2020. На ЧМ-2018 складывалось все вместе. Тогда сборная России плавно подходила к турниру, это сочеталось с хорошим настроем. На Евро-2020 сборная не проиграла другим только по физике.
✍️ Дзюба остается лидером, но может завершить международную карьеру. Еще после матча с Данией мы рассказывали о его голевом рекорде. Но теперь Дзюба может и не опередить Кержакова. Черчесов говорил о его лидерских качествах (с ними все в норме), а перед этим назвал Дзюбу в списке ветеранов. Он касался тех, кому нужно принять решение о дальнейшей карьере в сборной.
✍️ Матвей Сафонов – потенциальный первый номер сборной. Черчесов подтвердил, что давно подводил его к составу основной команды. Постоянно что-то мешало, но полчаса в матче с Польшей и тренировки все подтвердили. Сафонов в будущем может стать первым номером, но это зависит от него самого. Еще Черчесов смотрит за Максименко – отмечал его еще в «Спартаке».
✍️ Джанаев выполняет в сборной роль Габулова. Сборной России нужен человек, который может сделать в раздевалке больше работы, чем тренер. Поэтому Черчесов расстроен из-за ситуации с Джанаевым – тот вылетел из состава перед Евро. Ему в сборной нужны опытные люди. Зато Жирков в будущем уже вряд ли поможет.
✍️ Мнение Черчесова: молодежи становится больше. Его цитата: «После Евро-2016 мне достался один Головин. Сколько сейчас Головиных? Сафонов, Дивеев, Мостовой, Макаров. Я это сделал для сборной России, не для себя». Головин был самым молодым игроком России на Евро-2016. Средний возраст команды на том турнире – 28,8 лет. Средний возраст на Евро-2020 – 27,9.
✍️ Кокорин не вернется в сборную России в ближайшее время. Черчесов и его штаб следили за ним в «Сочи», где Кокорин играл и забивал. В «Фиорентине» за ним никто не смотрит, потому что там он почти не играет. Кокорин не выходил за сборную с ноября 2017 года. Всего за карьеру он провел в ней 48 матчей и забил 12 голов.
✍️ Микроклимат важнее отдельных игроков. Смолов виноват сам – он не может быть запасным. Это было видно даже по его ироничному посту в инстаграме (Черчесов назвал его твитом). Черчесов привел в пример сборную Франции: приехал Бензема, забил четыре гола, но микроклимат в команде нарушился. В сборной России такого не будет – команда важнее всего.
✍️ Перспективы Миранчука в сборной зависят от его роли в клубе. Черчесов сравнивал его игру с рефлексами, которые вырабатываются. Миранчук привык к выходам на замену в «Аталанте», поэтому не вытянул по качеству два подряд матча Евро-2020. Миранчук забил гол и провел 85 минут в матче против Финляндии, но с Данией едва отыграл час.
Следующие матчи сборной России состоятся в сентябре. Она сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой в квалификации ЧМ-2022.
Стас такой Стас.