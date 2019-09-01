Даже в 36 лет Жирков – идеальный футболист. Играет в сборной, выигрывает конкуренцию, забивает

Между этими голами уже произошло многое. Во время ЧМ-2018 Жирков получил травму – тогда показалось, что все. После турнира он объявил об уходе из сборной России. Все выглядело логичным и правильным: возраст подходящий, на домашнем ЧМ засветился. Не зря сразу после турнира ушел из футбола Сергей Игнашевич – он бы тоже мог еще поиграть.

«Я их попросил – телефонные номера не менять. Потому что Игнашевич мне один раз сказал, что заканчивает, но все равно через два года вернулся», – шутил Станислав Черчесов. Оказалось, что все не зря. Жирков потом объяснял, что с решением об уходе из сборной поторопился. Все уговаривали его вернуться. Уже в марте, когда Жирков восстановился после травмы ахилла, он снова бегал в сборной.

Жиркова уже в шутку спрашивали даже об игре на ЧМ-2026. Вот его ответ: «Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске. Мне покажут, где левый фланг, и повезут меня туда». Сейчас сценарий с игрой Жиркова хотя бы на одном из ближайших крупных турниров с участием сборной уже не кажется далеким от реальности. На новые матчи сборной России с Шотландией и Казахстаном Жирков снова в составе.