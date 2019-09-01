Даже в 36 лет Жирков – идеальный футболист. Играет в сборной, выигрывает конкуренцию, забивает
В «Зените» Жирков начал уже пятый сезон. Почти все это время постоянно уменьшалось количество матчей РПЛ, где его выпускали. В сезоне-2016/17 Жирков сыграл 21 игру, через два года – только 12. Сейчас он выходил на поле во всех восьми матчах РПЛ. В среднем Жирков играет по 43 минуты. Это вполне нормально для человека, которому исполнилось 36 лет.
За всю карьеру Жирков забивал «Спартаку» три раза в трех командах. Первый был в 2006-м, когда Жирков играл в ЦСКА. Потом 2010-й, «Челси», удар вышел похожим на гол из 2019-го. Теперь Жирков вколотил «Спартаку» победный гол за «Зенит». Перед этим он не забивал два года – с августа 2017-го, когда отличился в матче с «Ахматом».
Между этими голами уже произошло многое. Во время ЧМ-2018 Жирков получил травму – тогда показалось, что все. После турнира он объявил об уходе из сборной России. Все выглядело логичным и правильным: возраст подходящий, на домашнем ЧМ засветился. Не зря сразу после турнира ушел из футбола Сергей Игнашевич – он бы тоже мог еще поиграть.
«Я их попросил – телефонные номера не менять. Потому что Игнашевич мне один раз сказал, что заканчивает, но все равно через два года вернулся», – шутил Станислав Черчесов. Оказалось, что все не зря. Жирков потом объяснял, что с решением об уходе из сборной поторопился. Все уговаривали его вернуться. Уже в марте, когда Жирков восстановился после травмы ахилла, он снова бегал в сборной.
Жиркова уже в шутку спрашивали даже об игре на ЧМ-2026. Вот его ответ: «Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске. Мне покажут, где левый фланг, и повезут меня туда». Сейчас сценарий с игрой Жиркова хотя бы на одном из ближайших крупных турниров с участием сборной уже не кажется далеким от реальности. На новые матчи сборной России с Шотландией и Казахстаном Жирков снова в составе.
Карьера в «Зените» тоже наладилась. До конца сезона у Жиркова еще действует контракт с «Зенитом». Новое соглашение он подписал в начале июля. Интересно, что одновременно с этим временно завершал карьеру Александр Анюков. Ему в сентябре вообще исполнится 37 лет. Анюков в итоге тоже остался в футболе игроком, но возобновил карьеру уже в «Крыльях».